Российско-оккупационные войска хотят возобновить наступление на Киев со стороны Броваров и Борисполя, чтобы заблокировать столицу Украины.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, задачи вражеской армии по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, оцепление города Киев и установление контроля над левобережной частью Украины не выполнены.

Врагу удалось частично добиться успеха в Донецкой области относительно продолжения временного содержания сухопутного коридора между Ростовской областью в России и Крымом.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить урон вражеским войскам, осуществляющим меры подготовки и перемещения резервных подразделений российской армии. На Волынском направлении враг наступательных действий не совершал.

На Полесском направлении захватчики наносят артиллерийские и авиационные удары, пытаются восстановить свои силы возле Киева и Макарова.

На Северском направлении противник пытается возобновить наступательные действия, предпринимая неудачные попытки блокирования Чернигова. На Броварском направлении перешел к обороне, осуществляет инженерное оборудование позиций.

На Слобожанском направлении российские войска блокируют города Сумы и Харьков, нанося удары по объектам гражданской инфраструктуры. Враг пытается возобновить наступление на Изюм, неся значительные потери.

Армия Российской Федерации начинает выводить отдельные подразделения на территорию страны-агрессора из-за потерь более 50% личного состава. Противник сосредотачивает cbks на захвате городов Попасная, Рубежное и Мариуполь, однако успеха не имеет.

В Бердянске украинские защитники уничтожили десантный корабль Саратов. Ранее в СМИ сообщали, что это был ОРСК, но в Генштабе ВСУ опровергли информацию. Также повреждены большие десантные корабли Цезарь Куников и Новочеркасск. Уточняется информация по другим потерям российских войск.