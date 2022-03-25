Російсько-окупаційні війська хочуть відновити наступ на Київ зі сторони Броварів і Борисполя, щоб заблокувати столицю України.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, завдання ворожої армії щодо виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, оточення міста Київ та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані.

Ворогу вдалось частково досягти успіху в Донецькій області щодо продовження тимчасового утримання сухопутного коридору між Ростовською областю у Росії та Кримом.

Збройні сили України продовжують завдавати втрат ворожим військам, які здійснюють заходи підготовки та переміщення резервних підрозділів російської армії. На Волинському напрямку ворог наступальних дій не здійснював.

На Поліському напрямку загарбники завдають артилерійські та авіаційні удари, намагаються відновити положення своїх сил біля Києва та Макарова.

На Сіверському напрямку противник намагається відновити наступальні дії, здійснюючи невдалі спроби блокування Чернігова. На Броварському напрямку перейшов до оборони, здійснює інженерне обладнання позицій.

На Слобожанському напрямку російські війська блокують міста Суми та Харків, завдаючи удари по об’єктах цивільної інфраструктури. Ворог намагається відновити наступ на Ізюм, зазнаючи значних втрат.

Армія Російської Федерації починає виводити окремі підрозділи на територію країни-агресора через втрати понад 50% особового складу. Противник зосереджує сили на захопленні міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь, однак успіху не має.

У Бердянську українські захисники знищили десантний корабель Саратов. Раніше у ЗМІ повідомляли, що це був ОРСК, але у Генштабі ЗСУ спростували інформацію. Також пошкоджені великі десантні кораблі Цезарь Куников та Новочеркаськ. Уточнюється інформація щодо інших втрат російських військ.