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Факты / Украина / Общество

Вероятное нападение со стороны Беларуси: почему на Ровенщине запретили ходить в лес

Юля Захарченко редактор ленты
Вероятное нападение со стороны Беларуси: почему на Ровенщине запретили ходить в лес

В Ровенской области временно запретили ходить в лес. Это необходимо для укрепления линий границы и обнаружения диверсантов. Связано ли это с угрозой нападения со стороны Беларуси – журналист Владимир Миколайчук рассказал, готова ли область к такому развитию событий.

— С белорусскими нападающими в Ровенской области точно не собираются договариваться. Почему введены эти ограничения? Дело в том, что населению запретили ходить в лес, чтобы их не приняли за диверсантов и разведчиков. Вы понимаете, что север Ровенщины – это примерно 200 км от границы.

И там есть придорожные села, где большинство людей имеют родственников в близлежащих селах Беларуси. Именно поэтому границы закрыли, но некоторые ходили в лес – собирать дрова или по другим нуждам. Теперь они этого сделать не смогут.

По мнению журналиста, в Ровенской области – благоприятная местность для борьбы с врагами. В теплых погодных условиях российская техника может утонуть в реках и болотах.

– Здесь благоприятная местность. Среди 200 км границы к северу Ровенщины и Беларуси – это фактически непроходимые леса и болота. Когда становится теплее, больше наполняются реки и болота. Там не нужно стратегического наступления, потому что сама техника может утонуть в водоемах.

Журналист уверен, что местные жители Ровенщины не хотят повторения судьбы Ирпеня, Бучи, Гостомеля и других украинских городов после нашествия российских войск. Именно поэтому они готовы давать серьезный отпор против вражеской армии.

– Местная территориальная оборона очень сильная. Она сделала кучу ловушек. Местные жители славятся волевым характером и не любят чужаков – это однозначно. Все они уверяют, что хотя и имеют родных в Беларуси, но готовы дать достаточно серьезный отпор и не пропустить оккупантов, потому что понимают, что может произойти.

К примеру, города на юге и в центре Киева – они этого сценария точно не хотят допустить. Конечно, этому будут способствовать природные условия – болота и леса. Поэтому этот запрет начинает действовать, чтобы не перепутать обычных жителей с вероятными диверсантами или теми, кто захочет пересечь границу.

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Фото: Depositphotos

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