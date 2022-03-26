Вероятное нападение со стороны Беларуси: почему на Ровенщине запретили ходить в лес

В Ровенской области временно запретили ходить в лес. Это необходимо для укрепления линий границы и обнаружения диверсантов. Связано ли это с угрозой нападения со стороны Беларуси – журналист Владимир Миколайчук рассказал, готова ли область к такому развитию событий.

— С белорусскими нападающими в Ровенской области точно не собираются договариваться. Почему введены эти ограничения? Дело в том, что населению запретили ходить в лес, чтобы их не приняли за диверсантов и разведчиков. Вы понимаете, что север Ровенщины – это примерно 200 км от границы. И там есть придорожные села, где большинство людей имеют родственников в близлежащих селах Беларуси. Именно поэтому границы закрыли, но некоторые ходили в лес – собирать дрова или по другим нуждам. Теперь они этого сделать не смогут.

По мнению журналиста, в Ровенской области – благоприятная местность для борьбы с врагами. В теплых погодных условиях российская техника может утонуть в реках и болотах.

– Здесь благоприятная местность. Среди 200 км границы к северу Ровенщины и Беларуси – это фактически непроходимые леса и болота. Когда становится теплее, больше наполняются реки и болота. Там не нужно стратегического наступления, потому что сама техника может утонуть в водоемах.

Журналист уверен, что местные жители Ровенщины не хотят повторения судьбы Ирпеня, Бучи, Гостомеля и других украинских городов после нашествия российских войск. Именно поэтому они готовы давать серьезный отпор против вражеской армии.