Ймовірний напад з боку Білорусі: чому на Рівненщині заборонили ходити до лісу

У Рівненській області тимчасово заборонили ходити до лісу. Це потрібно для укріплення ліній кордону та виявлення диверсантів. Чи пов’язано це з загрозою нападу зі сторони Білорусі – журналіст Володимир Миколайчук розповів, чи готова область до такого розвитку подій.

– З білоруськими нападниками на Рівненщині точно не збираються домовлятися. Чому запроваджені ці обмеження? Річ у тім, що населенню заборонили ходити до лісу, щоб їх не сприйняли за диверсантів та розвідників. Ви розумієте, що північ Рівненщини – це приблизно 200 км від кордону. І там є придорожні села, де більшість людей мають родичів у прилеглих селах Білорусі. Саме тому кордони закрили, але ще дехто ходив до лісу – збирати дрова чи за іншими потребами. Тепер вони зробити цього не зможуть.

На думку журналіста, у Рівненській області – сприятлива місцевість для боротьби проти ворогів. За теплих погодних умов російська техніка може потонути у річках та болотах.

– Тут сприятлива місцевість. Серед 200 км кордону на північ Рівненщини і Білорусі – це фактично непрохідні ліси та болота. Коли стає тепліше, більше наповнюються річки та болота. Там не потрібно стратегічного наступу, тому що сама техніка може потонути у водоймах.

Журналіст переконаний, що місцеві жителі Рівненщини не хочуть повторення долі Ірпеня, Бучі, Гостомеля та інших українських міст після навали російських військ. Саме тому вони готові давати серйозну відсіч проти ворожої армії.