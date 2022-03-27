Мэр Славутича Юрий Фомичев подчеркнул, что местные власти не пошли на компромиссы с российской армией. Однако украинские защитники не смогли сражаться с вражескими войсками, не подвергая жилые кварталы разрушениям, а жителей города — опасности.

— Славутич – под украинскими флагами. Оккупанты вошли в город. Два дня мы стойко защищались, наши ребята стояли до последнего. Мы давно в режиме оккупированной территории вокруг, поэтому никакой возможности присоединиться ВСУ к этому бою просто не было, — подчеркнул он.

Городской глава подчеркнул, что Славутич очень качественно поддерживали артиллерий, однако когда захватчики подошли вплотную к городу, администрация решила не прятаться за мирными жителями.

– Когда подошли вплотную к городу, было принято решение, что артиллерия по городу работать не будет. Мы не прячемся за мирными жителями. Мы определили условия существования города в оккупации, но никакой гуманитарной или другой помощи от оккупантов нам не нужно. Мы свои проблемы решаем уже не первый день самостоятельно. Пережили отключение электроэнергии. Мы обязательно победим и прорвемся, — заявил мэр.

Фомичев подчеркнул, что это не был компромисс с российскими войсками, власти спасли мирных жителей Украины.

— Такие единственные договоренности: что мы на своей земле сами руководим, живем по украинским законам, по украинской Конституции, под украинским флагом – никакого влияния на это они не имеют и не должны иметь. А что касается оружия – это их инициатива, сегодня мы не можем сдерживать их от таких действий.

Захватчики продолжают обыскивать здания в поисках оружия. Но оружия в городе нет, потому что военные унесли его с собой, заверил Фомичев.

Местная слава приняла решение о передислоцировании наших украинских воинов и территориальной обороны в Вооруженные силы Украины, а жители города вышли на мирный протест.

Фото: Киевская ОВА