Мер Славутича Юрій Фомічев наголосив, що місцева влада не пішла на компроміси з російською армією. Однак українські захисники не змогли битися з ворожими військами, не наражаючи житлові квартали на зруйнування, а жителів міста – на небезпеку.

– Славутич – під українськими прапорами. Окупанти зайшли в місто. Два дні ми стійко боронили, наші хлопці стояли до останнього. Ми давно у режимі окупованої території навколо нас, тому жодної можливості долучитися ЗСУ до цього бою просто не було, – наголосив він.

Міський глава наголосив, що Славутич дуже якісно підтримували артилерією, проте коли загарбники підійшли впритул до міста, то вирішили не ховатися за мирними жителями.

– Коли підійшли впритул до міста, було прийнято рішення, що артилерія по місту працювати не буде. Ми не ховаємося за мирними мешканцями. Ми визначили умови існування міста в окупації, але ніякої гуманітарної чи іншої допомоги від окупантів нам не треба. Ми свої проблеми вирішуємо вже не перший день самотужки. Пережили відключення електроенергії. Ми обов’язково переможемо та прорвемося, – наголосив мер.

Фомічев наголосив, що це не був компроміс з російськими військами, влада врятувала мирних жителів України.

– Отакі єдині були домовленості: що ми на своїй землі самі керуємо, живемо по українських законах, за українською Конституцією, під українським прапором – жодного впливу на це вони не мають і не повинні мати. А щодо зброї – це їхня ініціатива, сьогодні ми не можемо стримувати їх від таких дій.

Загарбники продовжують обстежувати будівлі, шукаючи зброю. Але зброї у місті немає, тому що військові забрали її з собою, запевнив Фомічев.

Місцева слава ухвалила рішення про передислокування наших українських воїнів та територіальної оборони до Збройних сил України, а жителі міста вийшли на мирний протест.

Фото: Київська ОВА