Нефтебаза в Дубно в Ровенской области полностью разрушена после российского ракетного удара вечером 26 марта. По предварительным данным, пострадавших нет.

Глава Ровенской ОГА (ОВА) Виталий Коваль подчеркнул, что до сих пор гасят пожар на нефтебазе, однако обошлось без жертв.

– В Дубно, к сожалению, база догорает. Уничтожение большое. Но без человеческих жертв – это основное. База полностью разрушена. Двигаемся вперед. Начинаем новый день несокрушимо, — подчеркнул Виталий Коваль.

По его словам, сейчас ситуация в Ровенской области спокойная, на территории Украины со стороны Беларуси тишина — граница закрыта.

26 марта в Ровенской области дважды раздавалась воздушная тревога. Во время первой украинские защитники сбили вражеский дрон, во время второго сигнала российская ракета попала по нефтебазе в Дубно.