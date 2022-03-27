Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 32 день войны
Убили Убили
139 детей
Ранили Ранили
>205 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Происшествия

Нефтебаза в Дубно полностью разрушена после вражеского ракетного удара — Коваль

Юля Захарченко редактор ленты
Нефтебаза в Дубно полностью разрушена после вражеского ракетного удара — Коваль

Нефтебаза в Дубно в Ровенской области полностью разрушена после российского ракетного удара вечером 26 марта. По предварительным данным, пострадавших нет.

Глава Ровенской ОГА (ОВА) Виталий Коваль подчеркнул, что до сих пор гасят пожар на нефтебазе, однако обошлось без жертв.

– В Дубно, к сожалению, база догорает. Уничтожение большое. Но без человеческих жертв – это основное. База полностью разрушена. Двигаемся вперед. Начинаем новый день несокрушимо, — подчеркнул Виталий Коваль.

По его словам, сейчас ситуация в Ровенской области спокойная, на территории Украины со стороны Беларуси тишина — граница закрыта.

26 марта в Ровенской области дважды раздавалась воздушная тревога. Во время первой украинские защитники сбили вражеский дрон, во время второго сигнала российская ракета попала по нефтебазе в Дубно.

Читайте
Вероятное нападение со стороны Беларуси: почему на Ровенщине запретили ходить в лес

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Pixabay

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка