С начала войны 3 821 049 украинцев вынуждены были покинуть страну. Такие данные по состоянию на 26 марта обнародовало Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Только за первую неделю войны из Украины выехало более одного миллиона человек. В ближайшее время, по прогнозам ООН, количество беженцев из Украины может составить 4 млн.

Больше украинцев выехало в соседнюю Польшу – 2 267 103 млн. На втором месте – Румыния, принявшая 586 942 тыс. украинцев. В Молдову выехали 381 395 наших граждан, в Венгрию – 349 107 тыс., в Словакию – 272 012 тыс.

В Россию и Белоруссию выехало 271 254 и 6 341 тыс. соответственно. Это включая тех людей, которых оккупанты вывезли с 21 по 23 февраля из Донецкой и Луганской областей в РФ.

Войска агрессора и дальше продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру и убивать мирное население, и это заставляет людей покидать свои дома в поисках безопасности, защиты и помощи.

ООН, НПО и другие соответствующие партнеры сосредотачиваются на оказании гуманитарной помощи беженцам и поддержке правительств стран, где находятся украинцы, которые вынуждены были убегать от войны.

Источник: UNHCR