Від початку війни 3 821 049 українців змушені були покинути країну. Такі дані, станом на 26 березня, оприлюднило Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців. Тільки за перший тиждень війни з України виїхало понад один мільйон людей. В найближчий час, за прогнозами ООН, кількість біженців з України може сягнути 4 млн.

Найбільше українців виїхало до сусідньої Польщі – 2 267 103 млн. На другому місці – Румунія, яка приняла 586 942 тис. українців. До Молдови виїхали 381 395 наших громадян, до Угорщини – 349 107 тис., до Словаччини – 272 012 тис.

До Росії та Білорусі виїхало 271 254 і 6 341 тис. відповідно. Це включно з тими людьми, яких окупанти вивезли з 21 по 23 лютого з Донецької та Луганської областей до РФ.

Війська агресора й надалі продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру та вбивати мирне населення і це змушує людей залишати свої домівки в пошуках безпеки, захисту та допомоги.

ООН, НУО та інші партнери зосереджуються на наданні гуманітарної допомоги біженцям та підтримці урядів країн, де перебувають українці, які змушені були втікати від війни.

Джерело: UNHCR