Жилье для беженцев в Украине и за рубежом — полезные ресурсы

Из-за войны в Украине граждане вынуждены были покинуть свои дома и отправиться в западные регионы страны или даже за границу. В первые дни с жильем не было особых проблем, но спустя месяц найти свободное место становится все сложнее.
Для украинцев, которые нуждаются в жилье, есть ряд ресурсов для поиска крова как в Украине, так и за границей.
Ресурсы для поиска жилья в Украине:
- сайт ВзаємоДія — здесь можно найти полезные контакты;
- инициатива Допомагай! — беженцам предлагают временное жилье как внутри страны, так и за границей;
- специальный чат-бот, чтобы те кто ищет и предоставляет жилье, могли связаться;
- сайт Прихисток — помогает людям найти жилье;
- бот Минцифры — дает возможность переселенцам получить временный дом при ЦПАУ (@turbotnyk_bot).
Как найти жилье за границей
- Host4Ukraine — безопасное жилье для украинцев за границей;
- литовские волонтеры запустили ресурс для поиска жилья для украинцев;
- на Аirbnb.com также можно найти бесплатное жилье на короткий срок;
- Сouchsurfing — еще одна платформа для поиска бесплатного жилья;
- Нelp380 — сайт для ищущих жилье, он помогает найти людей, которые готовы их приютить.
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В целом многие украинцы и люди за границей готовы пустить к себе беженцев на день-второй. Что касается иностранцев, то они готовы взять переселенцев и на более длительный период, в приоритете — мамы с детьми.