Жилье для беженцев в Украине и за рубежом — полезные ресурсы

Из-за войны в Украине граждане вынуждены были покинуть свои дома и отправиться в западные регионы страны или даже за границу. В первые дни с жильем не было особых проблем, но спустя месяц найти свободное место становится все сложнее.

Для украинцев, которые нуждаются в жилье, есть ряд ресурсов для поиска крова как в Украине, так и за границей.

Ресурсы для поиска жилья в Украине:

сайт ВзаємоДія

инициатива Допомагай!

специальный чат-бот

сайт Прихисток

бот Минцифры — дает возможность переселенцам получить временный дом при ЦПАУ (@turbotnyk_bot).

Как найти жилье за границей

Host4Ukraine

литовские волонтеры запустили ресурс

на Аirbnb.com

Сouchsurfing

Нelp380

В целом многие украинцы и люди за границей готовы пустить к себе беженцев на день-второй. Что касается иностранцев, то они готовы взять переселенцев и на более длительный период, в приоритете — мамы с детьми.