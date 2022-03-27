Житло для біженців в Україні та за кордоном – корисні ресурси

Через війну в Україні громадяни вимушені були залишити свої будинки та вирушити до західних регіонів країни або навіть за кордон. У перші дні з житлом не було особливих проблем, але через місяць знайти вільне місце стає дедалі складніше.

Для українців, які потребують житла, є низка ресурсів для пошуку даху над головою як в Україні, так і за кордоном.

Ресурси для пошуку житла в Україні:

сайт ВзаємоДія

ініціатива Допомагай!

спеціальний чат-бот

сайт Прихисток

бот Мінцифри – дає можливість переселенцям отримати тимчасовий будинок при ЦНАП (@turbotnyk_bot).

Як знайти житло за кордоном

Host4Ukraine

литовські волонтери запустили ресурс

на Аirbnb.com

Сouchsurfing

Нelp380

Загалом багато українців та людей за кордоном готові пустити до себе біженців на день-другий. Щодо іноземців, то вони готові взяти переселенців і на більш тривалий період, у пріоритеті – мами з дітьми.