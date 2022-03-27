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Факти / Україна / Суспільство

Житло для біженців в Україні та за кордоном – корисні ресурси

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Житло для біженців в Україні та за кордоном – корисні ресурси

Через війну в Україні громадяни вимушені були залишити свої будинки та вирушити до західних регіонів країни або навіть за кордон. У перші дні з житлом не було особливих проблем, але через місяць знайти вільне місце стає дедалі складніше.

Для українців, які потребують житла, є низка ресурсів для пошуку даху над головою як в Україні, так і за кордоном.

Ресурси для пошуку житла в Україні:

  • сайт ВзаємоДія – тут можна знайти корисні контакти;
  • ініціатива Допомагай! – біженцям пропонують тимчасове житло як усередині країни, так і за кордоном;
  • спеціальний чат-бот, щоб ті, хто шукає і надає житло, могли зв’язатися;
  • сайт Прихисток – допомагає людям знайти житло;
  • бот Мінцифри – дає можливість переселенцям отримати тимчасовий будинок при ЦНАП (@turbotnyk_bot).

Як знайти житло за кордоном

  • Host4Ukraine – безпечне житло для українців за кордоном;
  • литовські волонтери запустили ресурс для пошуку житла для українців;
  • на Аirbnb.com також можна знайти безплатне житло на короткий термін;
  • Сouchsurfing – ще одна платформа для пошуку безкоштовного житла;
  • Нelp380 – сайт для тих, хто шукає житло, він допомагає знайти людей, які готові їх дати притулок.
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Загалом багато українців та людей за кордоном готові пустити до себе біженців на день-другий. Щодо іноземців, то вони готові взяти переселенців і на більш тривалий період, у пріоритеті – мами з дітьми.

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Фото: Depositphotos

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