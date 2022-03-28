Среди русских захватчиков мародерство приобрело огромный размах. Их армия начала проявляться во всей своей “красе” на территории Украины.

Об этом свидетельствуют фактически все разговоры захватчиков, которые перехватывает СБУ. Особенно “везучими” себя считают те, кто стоят в Киевской области.

Во время разговора со своей девушкой россиянин спросил у нее, пила ли она когда-нибудь абсент. А на ее недоуменный вопрос, не на курорте ли он, ответил:

— Мы вчера ограбили магазин, пива и всякого другого набрали.

Поскольку оккупанты понимают, что Киев им не взять, то ставят для себя более “приземленные” задачи.

— Будем пить пиво. У них оно прям вообще супер, — говорит россиянин.

Далеких планов строить не берется: “Дату в ЗАГСе пока не бронируй. Пока не понятно, что здесь и когда…”. В СБУ добавили, что перспектива у них одна — вернуться домой в пластиковых пакетах. Это не лучшая одежда для свадьбы.