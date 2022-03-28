Серед російських загарбників мародерство набуло величезного розмаху. Їхня армія почала проявлятися у всій своїй “красі” на території України.

Про це свідчать фактично всі розмови загарбників, які перехоплює СБУ. Особливо “везучими” себе вважають ті, хто стоять у Київській області.

Під час розмови зі своєю дівчиною росіянин запитав у неї, чи пила вона коли-небудь абсент. А на її здивоване запитання, чи він, бува, не на курорті, відповів:

– Ми вчора пограбували магазин: пива та всякого іншого набрали.

Оскільки окупанти розуміють, що Київ їм не взяти, то ставлять для себе більш “приземлені” завдання.

– Будемо пити пиво. У них воно прямо взагалі супер, – каже росіянин.

Далеких планів на майбутнє будувати не береться: “Дату в РАЦСі поки не бронюй. Поки не зрозуміло, що тут і коли…”. У СБУ додали, що перспектива у них одна – повернутись додому у пластикових пакетах. Це не найкращий одяг для весілля.