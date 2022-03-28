Укрзализныця продлевает маршрут городской электрички Дарница – Святошин. Теперь это полноценное кольцо вокруг Киева. Стоимость проезда фиксированная – 15 грн.
Об этом сообщили в пресс-центре УЗ.
Теперь жители левого берега от Воскресенки до Левобережного массива, Дарницы и Березняков смогут безопасно и быстро добраться до центрального вокзала Киева.
— Электричка будет проходить Борщаговку, Сырец и на доступном расстоянии к югу от массива Оболонь, где движение транспорта осложнено, — говорится в сообщении.
Так, поезда из Дарницы в направлении Выдубичей (по часовой стрелке) будут отправляться ежечасно с 6.10, последний рейс в 18.10.
Поезда из Дарницы в направлении Троещины (против часовой стрелки) будут отправляться ежечасно, начиная с 6.15, последний рейс в 18.15.
Последние рейсы в обоих направлениях будут направляться на станцию Святошин.
Ниже полный перечень остановок электричек:
- Дарница (платформа городской электрички),
- платформа Левый Берег (Березняки),
- Выдубичи,
- Киев-Демеевский,
- Протасов Яр,
- Киев-Пассажирский (остановочная платформа Северная, по ТЦ “Полесье”),
- Караваевы Дачи,
- Киев-Волынский,
- Борщаговка-Техническая,
- Борщаговка,
- Святошин,
- Рубежевский (парк Нивки),
- Сырец,
- Вышгородская,
- Зенит (просп. Бандеры),
- Почайная,
- Троещина-2 (Русановские сады),
- Троещина,
- Киев-Днепровский,
- Левобережная (возле метро) и возвращение в Дарницу.
Скорость движения поездов ограничена из соображений безопасности.
Билеты на электричку можно купить непосредственно в самой электричке или в чат-боте Укрзализныци.