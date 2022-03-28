Укрзализныця продлевает маршрут городской электрички Дарница – Святошин. Теперь это полноценное кольцо вокруг Киева. Стоимость проезда фиксированная – 15 грн.

Об этом сообщили в пресс-центре УЗ.

Теперь жители левого берега от Воскресенки до Левобережного массива, Дарницы и Березняков смогут безопасно и быстро добраться до центрального вокзала Киева.

— Электричка будет проходить Борщаговку, Сырец и на доступном расстоянии к югу от массива Оболонь, где движение транспорта осложнено, — говорится в сообщении.

Так, поезда из Дарницы в направлении Выдубичей (по часовой стрелке) будут отправляться ежечасно с 6.10, последний рейс в 18.10.

Поезда из Дарницы в направлении Троещины (против часовой стрелки) будут отправляться ежечасно, начиная с 6.15, последний рейс в 18.15.

Последние рейсы в обоих направлениях будут направляться на станцию ​​Святошин.

Ниже полный перечень остановок электричек:

Дарница (платформа городской электрички),

платформа Левый Берег (Березняки),

Выдубичи,

Киев-Демеевский,

Протасов Яр,

Киев-Пассажирский (остановочная платформа Северная, по ТЦ “Полесье”),

Караваевы Дачи,

Киев-Волынский,

Борщаговка-Техническая,

Борщаговка,

Святошин,

Рубежевский (парк Нивки),

Сырец,

Вышгородская,

Зенит (просп. Бандеры),

Почайная,

Троещина-2 (Русановские сады),

Троещина,

Киев-Днепровский,

Левобережная (возле метро) и возвращение в Дарницу.

Скорость движения поездов ограничена из соображений безопасности.

Билеты на электричку можно купить непосредственно в самой электричке или в чат-боте Укрзализныци.