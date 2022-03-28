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Факты / Украина / Общество

Укрзализныця запускает для киевлян кольцевой маршрут электрички

Марта Бондаренко редактор ленты
Укрзализныця запускает для киевлян кольцевой маршрут электрички

Укрзализныця продлевает маршрут городской электрички Дарница – Святошин. Теперь это полноценное кольцо вокруг Киева. Стоимость проезда фиксированная – 15 грн.

Об этом сообщили в пресс-центре УЗ.

Теперь жители левого берега от Воскресенки до Левобережного массива, Дарницы и Березняков смогут безопасно и быстро добраться до центрального вокзала Киева.

— Электричка будет проходить Борщаговку, Сырец и на доступном расстоянии к югу от массива Оболонь, где движение транспорта осложнено, — говорится в сообщении.

Так, поезда из Дарницы в направлении Выдубичей (по часовой стрелке) будут отправляться ежечасно с 6.10, последний рейс в 18.10.

Поезда из Дарницы в направлении Троещины (против часовой стрелки) будут отправляться ежечасно, начиная с 6.15, последний рейс в 18.15.

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Последние рейсы в обоих направлениях будут направляться на станцию ​​Святошин.

Ниже полный перечень остановок электричек:

  • Дарница (платформа городской электрички),
  • платформа Левый Берег (Березняки),
  • Выдубичи,
  • Киев-Демеевский,
  • Протасов Яр,
  • Киев-Пассажирский (остановочная платформа Северная, по ТЦ “Полесье”),
  • Караваевы Дачи,
  • Киев-Волынский,
  • Борщаговка-Техническая,
  • Борщаговка,
  • Святошин,
  • Рубежевский (парк Нивки),
  • Сырец,
  • Вышгородская,
  • Зенит (просп. Бандеры),
  • Почайная,
  • Троещина-2 (Русановские сады),
  • Троещина,
  • Киев-Днепровский,
  • Левобережная (возле метро) и возвращение в Дарницу.

Скорость движения поездов ограничена из соображений безопасности.

Билеты на электричку можно купить непосредственно в самой электричке или в чат-боте Укрзализныци.

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Источник: Укрзализныця

Фото: УЗ

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