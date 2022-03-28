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Факти / Україна / Суспільство

Укрзалізниця запускає для киян кільцевий маршрут електрички

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Укрзалізниця запускає для киян кільцевий маршрут електрички

Укрзалізниця подовжує маршрут міської електрички Дарниця – Святошин. Тепер це повноцінне кільце навколо Києва. Вартість проїзду фіксована – 15 грн.

Про це повідомили в пресцентрі УЗ.

Тепер мешканці лівого берега від Воскресенки до Лівобережного масиву, Дарниці та Березняків зможуть безпечно та швидко дістатися до центрального вокзалу Києва.

– Електричка проходитиме Борщагівку, Сирець та на доступній відстані на південь від масиву Оболонь, де рух транспорту наразі ускладнений, – йдеться у повідомленні.

Так, поїзди з Дарниці у напрямку Видубичів (за годинниковою стрілкою) вирушатимуть щогодини з 6.10, останній рейс о 18.10.

Поїзди з Дарниці у напрямку Троєщини (проти годинникової стрілки) вирушатимуть щогодини, починаючи з 6.15, останній рейс о 18.15.

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Останні рейси в обидвох напрямках прямуватимуть до станції Святошин.

Нижче повний перелік зупинок електричок:

  • Дарниця (платформа міської електрички),
  • платформа Лівий Берег (Березняки),
  • Видубичі,
  • Київ-Деміївський,
  • Протасів Яр,
  • Київ-Пасажирський (зупинкова платформа Північна, за ТЦ “Полісся”),
  • Караваєві Дачі,
  • Київ-Волинський,
  • Борщагівка-Технічна,
  • Борщагівка,
  • Святошин,
  • Рубежівський (парк Нивки),
  • Сирець,
  • Вишгородська,
  • Зеніт (просп. Бандери),
  • Почайна,
  • Троєщина-2 (Русанівські сади),
  • Троєщина,
  • Київ-Дніпровський,
  • Лівобережна (біля метро) і повернення до Дарниці.

Швидкість руху поїздів є обмеженою з міркувань безпеки.

Квитки на електричку можна придбати безпосередньо у самій електричці або в чат-боті Укрзалізниці.

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Джерело: Укрзалізниця

Фото: УЗ

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