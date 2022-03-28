Укрзалізниця подовжує маршрут міської електрички Дарниця – Святошин. Тепер це повноцінне кільце навколо Києва. Вартість проїзду фіксована – 15 грн.

Про це повідомили в пресцентрі УЗ.

Тепер мешканці лівого берега від Воскресенки до Лівобережного масиву, Дарниці та Березняків зможуть безпечно та швидко дістатися до центрального вокзалу Києва.

– Електричка проходитиме Борщагівку, Сирець та на доступній відстані на південь від масиву Оболонь, де рух транспорту наразі ускладнений, – йдеться у повідомленні.

Так, поїзди з Дарниці у напрямку Видубичів (за годинниковою стрілкою) вирушатимуть щогодини з 6.10, останній рейс о 18.10.

Поїзди з Дарниці у напрямку Троєщини (проти годинникової стрілки) вирушатимуть щогодини, починаючи з 6.15, останній рейс о 18.15.

Останні рейси в обидвох напрямках прямуватимуть до станції Святошин.

Нижче повний перелік зупинок електричок:

Дарниця (платформа міської електрички),

платформа Лівий Берег (Березняки),

Видубичі,

Київ-Деміївський,

Протасів Яр,

Київ-Пасажирський (зупинкова платформа Північна, за ТЦ “Полісся”),

Караваєві Дачі,

Київ-Волинський,

Борщагівка-Технічна,

Борщагівка,

Святошин,

Рубежівський (парк Нивки),

Сирець,

Вишгородська,

Зеніт (просп. Бандери),

Почайна,

Троєщина-2 (Русанівські сади),

Троєщина,

Київ-Дніпровський,

Лівобережна (біля метро) і повернення до Дарниці.

Швидкість руху поїздів є обмеженою з міркувань безпеки.

Квитки на електричку можна придбати безпосередньо у самій електричці або в чат-боті Укрзалізниці.