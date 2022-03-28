Укрзалізниця подовжує маршрут міської електрички Дарниця – Святошин. Тепер це повноцінне кільце навколо Києва. Вартість проїзду фіксована – 15 грн.
Про це повідомили в пресцентрі УЗ.
Тепер мешканці лівого берега від Воскресенки до Лівобережного масиву, Дарниці та Березняків зможуть безпечно та швидко дістатися до центрального вокзалу Києва.
– Електричка проходитиме Борщагівку, Сирець та на доступній відстані на південь від масиву Оболонь, де рух транспорту наразі ускладнений, – йдеться у повідомленні.
Так, поїзди з Дарниці у напрямку Видубичів (за годинниковою стрілкою) вирушатимуть щогодини з 6.10, останній рейс о 18.10.
Поїзди з Дарниці у напрямку Троєщини (проти годинникової стрілки) вирушатимуть щогодини, починаючи з 6.15, останній рейс о 18.15.
Останні рейси в обидвох напрямках прямуватимуть до станції Святошин.
Нижче повний перелік зупинок електричок:
- Дарниця (платформа міської електрички),
- платформа Лівий Берег (Березняки),
- Видубичі,
- Київ-Деміївський,
- Протасів Яр,
- Київ-Пасажирський (зупинкова платформа Північна, за ТЦ “Полісся”),
- Караваєві Дачі,
- Київ-Волинський,
- Борщагівка-Технічна,
- Борщагівка,
- Святошин,
- Рубежівський (парк Нивки),
- Сирець,
- Вишгородська,
- Зеніт (просп. Бандери),
- Почайна,
- Троєщина-2 (Русанівські сади),
- Троєщина,
- Київ-Дніпровський,
- Лівобережна (біля метро) і повернення до Дарниці.
Швидкість руху поїздів є обмеженою з міркувань безпеки.
Квитки на електричку можна придбати безпосередньо у самій електричці або в чат-боті Укрзалізниці.