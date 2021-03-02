Экс-замглаву СБУ Нескоромного и еще четырех бывших чиновников вызывают в НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции приглашает бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного для дачи объяснений из-за несвоевременной подачи декларации.

Дмитрия Нескоромного вызывают 9 марта из-за несвоевременной подачи декларации. Также 4 марта в НАПК ждут бывшего следователя ГУ Государственной фискальной службы Эдуарда Ушканенко, экс-начальника отдела Госфинмониторинга Михаила Савостяника, бывшего прокурора прокуратуры города Киева Оксану Телешецкую, экс-нардепа Ивана Фурсина.

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Кроме того, чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка подачи финансовой отчетности, для дачи объяснений приглашаются представители нескольких украинских партий.

Также относительно возможных нарушений порядка подачи финансовой отчетности пригласили распорядителя избирательного фонда Василия Присяжного.

Экс-заместителю главы СБУ Нескоромному объявили о подозрении

В январе СБУ объявила о подозрении Дмитрию Нескоромному — экс-заместителю главы СБУ — в организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

По данным следствия, Дмитрий Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком организовывал убийство начальника ГУВБ СБУ Андрея Наумова.

Основным мотивом преступления стало то, что Наумов был препятствием для возвращения Нескоромного на высокую должность в руководстве Службы, а также выступал против назначения отдельных членов экс-команды Нескоромного в СБУ.

Источник: НАПК