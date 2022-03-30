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Факти / Україна / Суспільство

Ексначальник внутрішньої безпеки СБУ виїхав із України перед вторгненням Росії – Схеми

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Ексначальник внутрішньої безпеки СБУ виїхав із України перед вторгненням Росії – Схеми

Ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, бригадний генерал рад виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Зараз його діяльність розслідують правоохоронці за статтею державна зрада. Про це повідомляють журналісти програми Схеми з посиланням на свідчення незалежних одне від одного джерел серед правоохоронців.

Андрій Наумов — фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Фігурував у розслідуванні журналістів Схем про набуття елітного майна, не співставного з офіційними доходами держслужбовця.

За словами журналістів, перед початком повномасштабного вторгнення армії РФ Андрій Наумов у супроводі кількох людей залишив Україну 23 лютого. А його родина виїхала раніше.

У другій половині березня за низкою адрес Андрія Наумова відбулися обшуки. Під час них з’ясувалося, що нерухомість Андрія Наумова охороняють співробітники СБУ.

Ймовірно, охорону надали в рамках кримінального провадження від 2021 року щодо можливої підготовки замаху на вбивство Наумова. Цю справу експерти називали “внутрішньою боротьбою” всередині служби.

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Джерело: Радіо Свобода

Фото: Depositphotos

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