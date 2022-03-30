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Факты / Украина / Общество

Финансовая помощь для семей с детьми, которые пострадали от войны: как получить

Анна Иваницкая руководитель отдела Здоровье
люди в Україні під час війни

Минсоцполитики и ЮНИСЕФ начали программу денежной помощи для семей с детьми, нуждающимися в финансовой помощи. Но помощь смогут получить не все семьи.

Финансовую поддержку смогут получить семьи, которые:

  • имеют 3 и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере 1 ребенок не достиг 2-х лет на момент подачи заявки;
  • имеют 2 и более детей в возрасте до 18 лет, из которых по крайней мере 1 ребенок с инвалидностью.

Родители-воспитатели или названные родители также могут подавать заявку на получение пособия.

Чтобы получить финансовую помощь, необходимо зарегистрироваться на сайте UNICEF.

Заявку на финансовую помощь будут рассматривать специалисты ЮНИСЕФ и его партнеры. Свое решение они сообщат, отправив СМС на номер телефона, который будет указан при подаче заявки.

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Как рассчитывается сумма денежной помощи:

Сумма денежной помощи в месяц составляет 2200 грн на каждого члена семьи, но не более чем на 5 человек.

Выплата финансовой помощи за три месяца производится единовременно. Например, если в семье 5 членов, то семья получит 2200 грн х 5 человек х 3 месяца = 33 000 грн.

Выплаты будут поступать на указанный банковский счет или дебетовую карту в течение 4 недель с момента подачи заявки. Перед тем, как указывать данные карты или счета, убедитесь, что у вас есть к ним доступ.

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Источник: Кирило Тимошенко

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Фото: Depositphotos

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