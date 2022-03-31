Представительство Международной организации по миграции в Украине начало воплощать программу по оказанию денежной помощи внутренне перемещенным людям. Сейчас программа стартовала только на Закарпатье, но в перспективе и другие регионы.

Об этом сообщила вицепремьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время брифинга. По ее словам, каждый переселенец может получить по 2 220 грн.

Получить наличные можно через отделение Укрпочты. Запись в программу денежной помощи началась во Львове 23 марта, а теперь также проходит в Ужгороде и Мукачево.

Регистрация проходит по адресам:

г. Львов, ул. Трускавецкая, 2 Б (с 9.00 до 18.00).

г. Львов, ул. Палия, 15 (с 9.00 до 18.00), выходной – суббота.

г. Ужгород, Гуманитарный штаб Совиное гнездо, ул. Ференца Ракоци, 2 (пн-пт с 9.00 до 18.00).

г. Ужгород, пл. Ш. Петефи, 24, Ужгородский городской центр социальных служб департамента социальной политики (пн-пт с 9.00 до 18.00).

г. Мукачево, ЦПАУ, ул. Духновича, 2 (пн-пт с 9.00 до 18.00).

За дополнительной информацией необходимо обращаться по номеру: 0800307711

Денежная помощь будет предоставляться наиболее уязвимым группам среди перемещенных людей:

беременным женщинам и матерям, самостоятельно воспитывающим детей;

семьям с двумя и более детьми;

семьям, среди членов которых есть лица с инвалидностью;

лицам пожилого возраста.

Чтобы получить помощь, необходимо зарегистрироваться в качестве ВПЛ в соответствующей области через органы соцзащиты или ЦПАУ. В случае если человек подпадает под определенные критерии уязвимости, он получает соответствующую помощь.

По состоянию на 30 марта по согласованным трем гуманитарным коридорам сегодня на собственном транспорте до Запорожья доехали 1 530 человек. Из Мариуполя удалось эвакуироваться 812 людям.

Также выехали еще 718 жителей городов Запорожской области: Бердянск, Мелитополь, Энергодар, Пологи, Орехов, Гуляйполе и Васильевка.

Верещук отметила, что несмотря на договоренности с РФ, ее оккупационные войска продолжили практику блокирования автобусов для эвакуации и грузовиков с гуманитарной помощью в городе Васильевка. Украина принимает все возможные меры, чтобы гуманитарные колонны пропустили завтра утром.