Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні розпочало втілювати програму з надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам. Зараз програма стартувала лише на Закарпатті, але в перспективі й інші регіони.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу. За її словами, кожна переміщена особа може отримати по 2 220 грн.

Отримати готівку можна через відділення Укрпошти. Запис у програму грошової допомоги розпочався у Львові 23 березня, а тепер також проходить в Ужгороді та Мукачево.

Реєстрація проходить за адресами:

м. Львів, вул. Трускавецька, 2 Б (з 9.00 до 18.00).

м. Львів, вул. Палія, 15 (з 9.00 до 18.00), вихідний – субота.

м. Ужгород, Гуманітарний штаб Совине гніздо, вул. Ференца Ракоци, 2 (пн-пт з 9.00 до 18.00).

м. Ужгород, пл. Ш. Петефі, 24, Ужгородський міський центр соціальних служб департаменту соціальної політики (пн-пт з 9.00 до 18.00).

м. Мукачево, ЦНАП, вул. Духновича, 2 (пн-пт з 9.00 до 18.00).

За додатковою інформацією необхідно звертатись за номером: 0800307711

Грошова допомога надаватиметься найбільш уразливим групам серед переміщених осіб:

вагітним жінкам та матерям, що самостійно виховують дітей;

сім’ям із двома і більше дітьми;

родинам, серед членів яких є особи з інвалідністю;

особам похилого віку.

Щоб отримати допомогу, необхідно зареєструватися в якості ВПО у відповідній області через органи соцзахисту чи ЦНАП. У разі якщо особа підпадає під визначені критерії вразливості, вона отримує відповідну допомогу.

Станом на 30 березня погодженими трьома гуманітарними коридорами сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1 530 людей. З Маріуполя вдалося евакуюватися 812 людям.

Також виїхали ще 718 мешканців міст Запорізької області: Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Пологи, Оріхів, Гуляйполе та Василівка.

Верещук зазначила, що попри домовленості з РФ, її окупаційні війська продовжили практику блокування автобусів для евакуації та вантажівок з гуманітарною допомогою у місті Василівка. Україна вживає усіх можливих заходів, щоб гуманітарні колони пропустили завтра зранку.