Радиационная паника: Денисенко рассказал, почему войска РФ уходят из Чернобыльской зоны

Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко рассказал, что российские войска действительно покидают Чернобыльскую АЭС и город Славутич.

— Как уже сообщили представители Энергоатома, россияне собрали работников АЭС и известили, что они уходят. В самом деле, они покидают город Славутич и станцию. По сути, мы можем говорить, что россияне действительно покидают Чернобыльскую зону, — сказал он в эфире телемарафона.

Денисенко назвал несколько причин отвода войск РФ из Чернобыльской зоны:

первая: мы видим определенный уход россиян из Киевщины во многих местах;

мы видим определенный уход россиян из Киевщины во многих местах; вторая: в том контингенте, который был на ЧАЭС, большое количество личного состава получило облучение, после того как копали окопы в Рыжем лесу.

— Я думаю, что в этом контингенте началась радиационная паника. Я думаю, что держать дальше этих людей вряд ли была возможность у руководства их подразделений.

Относительно отвода войск Денисенко уточнил, что оно действительно происходит на Киевщине, но пока рано говорить о серьезном отводе на Черниговщине, что больше напоминает ротацию или перегруппировку.

Советник министра также подчеркнул, что ключевые боевые действия сейчас переносятся в Мариуполь и между Изюмом и Волновахой.

31 марта подтвердились сообщения Пентагона о том, что войска РФ покидают ЧАЭС.

В Энергоатоме подтвердили намерения оккупантов покинуть ЧАЭС. Причем, как отметили в предприятии, россияне даже составили и подписали “Акт приема и передачи охраны ЧАЭС”. В котором говорится, что “претензий со стороны администрации охраняемого объекта в отношении войск росгвардии не имеется”.

— Оказывается, более пяти недель оккупанты станцию “охраняли”, да еще и так хорошо, что никаких упреков. Хоть бери и спасибо говори.., — отметили в Энергоатоме.