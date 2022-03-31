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Факты / Украина / Общество

Радиационная паника: Денисенко рассказал, почему войска РФ уходят из Чернобыльской зоны

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Чорнобильська АЕС

Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко рассказал, что российские войска действительно покидают Чернобыльскую АЭС и город Славутич.

— Как уже сообщили представители Энергоатома, россияне собрали работников АЭС и известили, что они уходят. В самом деле, они покидают город Славутич и станцию. По сути, мы можем говорить, что россияне действительно покидают Чернобыльскую зону, — сказал он в эфире телемарафона.

Денисенко назвал несколько причин отвода войск РФ из Чернобыльской зоны:

  • первая: мы видим определенный уход россиян из Киевщины во многих местах;
  • вторая: в том контингенте, который был на ЧАЭС, большое количество личного состава получило облучение, после того как копали окопы в Рыжем лесу.

— Я думаю, что в этом контингенте началась радиационная паника. Я думаю, что держать дальше этих людей вряд ли была возможность у руководства их подразделений.

Относительно отвода войск Денисенко уточнил, что оно действительно происходит на Киевщине, но пока рано говорить о серьезном отводе на Черниговщине, что больше напоминает ротацию или перегруппировку.

Советник министра также подчеркнул, что ключевые боевые действия сейчас переносятся в Мариуполь и между Изюмом и Волновахой.

31 марта подтвердились сообщения Пентагона о том, что войска РФ покидают ЧАЭС.

В Энергоатоме подтвердили намерения оккупантов покинуть ЧАЭС. Причем, как отметили в предприятии, россияне даже составили и подписали “Акт приема и передачи охраны ЧАЭС”. В котором говорится, что “претензий со стороны администрации охраняемого объекта в отношении войск росгвардии не имеется”.

документ рашистів щодо передачі ЧС

Фото: Енергоатом

— Оказывается, более пяти недель оккупанты станцию “охраняли”, да еще и так хорошо, что никаких упреков. Хоть бери и спасибо говори.., — отметили в Энергоатоме.

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