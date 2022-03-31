Радіаційна паніка: Денисенко розповів, чому війська РФ йдуть із Чорнобильської зони

Радник очільника МВС України Вадим Денисенко розповів, що російські війська дійсно покидають Чорнобильську АЕС та місто Славутич.

— Як уже повідомили представники Енергоатому, росіяни зібрали працівників АЕС та сповістили про те, що вони відходять. Справді, вони покидають місто Славутич та станцію. По суті, ми можемо говорити, що росіяни справді покидають Чорнобильську зону, – сказав він в ефірі телемарафону.

Денисенко назвав кілька причин відведення військ РФ із Чорнобильської зони:

перша: ми бачимо певний відхід росіян з Київщини у багатьох місцях;

ми бачимо певний відхід росіян з Київщини у багатьох місцях; друга: в тому контингенті, який був на ЧАЕС, велика кількість особового складу отримала опромінення, після того як копали окопи у Рудому лісі.

— Я думаю, що серед цього контингенту почалася радіаційна паніка. Я думаю, що тримати далі цих людей навряд чи була можливість у керівництва їхніх підрозділів.

Щодо відведення військ Денисенко уточнив, що воно справді відбувається на Київщині, але поки що зарано говорити про серйозне відведення на Чернігівщині, що більше нагадує ротацію або перегрупування.

Радник міністра також наголосив, що ключові бойові дії зараз переносяться до Маріуполя та між Ізюмом і Волновахою.

31 березня підтвердилися повідомлення Пентагону щодо того, що війська РФ залишають ЧАЕС.

В Енергоатомі підтвердили наміри окупантів покинути ЧАЕС. Причому, як зазначили у підприємстві, росіяни навіть склали і підписали “Акт прийому та передачі охорони ЧАЕС”. В якому засвідчено, що “претензий со стороны администрации охраняемого объекта в отношении войск росгвардии не имеется”.

– Виявляється, понад п’ять тижнів окупанти станцію “охороняли”, та ще й так добре, що жодних дорікань. Хоч бери та дякуй…, – зазначили в Енергоатомі.