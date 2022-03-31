В Славутиче и в его окрестностях уже три дня нет оккупантов — мэр города

Возле Славутича и в самом городе уже три дня нет российских оккупантов.

Об этом сообщил городской глава Славутича Юрий Фомичев в эфире телемарафона.

Фомичев отметил, что хоть в Славутиче относительно спокойно, Черниговское направление очень страдает от постоянных вражеских бомбардировок.

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Мэр Славутича выразил слова поддержки черниговцам и опроверг информацию относительно уменьшения военной агрессии в Чернигове.

Также Юрий Фомичев сообщил, что 30 марта состоялись похороны героев, которые погибли, защищая город.

— У нас есть погибшие, и именно сегодня прошли похороны наших героев. Мы прощались с нашими ребятами, — отметил Фомичев.

Мэр города также отметил, что в Славутиче много поврежденной техники и разрушены подходы к городу.

— Да, у нас нет таких разрушений, как в Мариуполе, Харькове или Чернигове. По сравнению с ними Славутич не получил разрушений, но понятно, что какие-то вещи надо будет восстанавливать, — сказал Фомичев.

Юрий Фомичев также упомянул и о захваченной оккупантами Чернобыльской АЭС, которая находится в непосредственной близости от Славутича.

По его словам, Чернобыльская зона с первых дней полномасштабного вторжения страдает от российских оккупантов.

— Они сами не понимают, что делают. На колесах той техники радиоактивная пыль разносится по всей ЧАЭС и за ее пределы. Они сами от этого страдают, — рассказал мэр Славутича.

Кроме того, на территории ЧАЭС есть склад боеприпасов врага, и это является наибольшей опасностью.

По словам Фомичева, если на складе произойдет взрыв — это приведет к мощному радиоактивному выбросу, от которого пострадает не только Украина, но и вся Европа.

— В Славутиче уровень радиации в норме. А в Чернобыльской зоне уровень радиации повышен с первых дней вторжения, потому что постоянное движение техники поднимает пыль. Соответственно, уровень радиации растет, — отметил Фомичев.

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