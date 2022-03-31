У Славутичу та на його околицях вже три дні немає окупантів – мер міста

Біля Славутича та у самому місті вже три дні немає російських окупантів.

Про це повідомив міський голова Славутича Юрій Фомічев в ефірі телемарафону.

Фомічев зазначив, що хоч у Славутичу відносно спокійно, Чернігівський напрямок дуже потерпає від постійних ворожих бомбардувань.

Мер Славутича висловив слова підтримки чернігівцям та спростував інформацію стосовно зменшення військової агресії у Чернігові.

Також Юрій Фомічев повідомив, що 30 березня відбулися поховання героїв, які загинули захищаючи місто.

– Ми маємо загиблих і саме сьогодні відбувалось поховання наших героїв. Ми прощалися з нашими хлопцями, – зазначив Фомічев.

Мер міста також зазначив, що у Славутичі багато пошкодженої техніки та зруйновано підходи до міста.

– Так, ми не маємо таких руйнувань як Маріуполь, Харків чи Чернігів. Порівняно з ними, Славутич не отримав пошкоджень, але зрозуміло, що якісь речі треба буде відновлювати, – сказав Фомічев.

Юрій Фомічев також згадав і про захоплену окупантами Чорнобильську АЕС, яка знаходиться в безпосередній близькості від Славутича.

За його словами, Чорнобильська зона з перших днів повномасштабного вторгнення потерпає від російських окупантів.

– Вони самі не розуміють, що роблять. На колесах тієї техніки радіоактивний пил розноситься по усій ЧАЕС та за її межі. Вони самі від того потерпають, – розповів мер Славутича.

Крім того, на території ЧАЕС є склад боєприпасів ворога і це є найбільшою небезпекою.

За словами Фомічева, якщо на складі станеться вибух – це призведе до потужного радіоактивного викиду, від якого буде потерпати не лише Україна, а й уся Європа.