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Факты / Украина / Общество

Жители Голой Пристани на митинге требуют от оккупантов вернуть мэра

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Мітинг у Голій Пристані

В городе Голая Пристань Херсонской области 31 марта состоялся мирный митинг местных жителей.

Люди вышли с требованием, чтобы российские захватчики отпустили из плена городского голову Александра Бабича и других, похищенных ими, местных жителей.

Сам митинг прошел на площади возле здания городского совета. На нем выступили представители горсовета, активисты, жители Голой Пристани.

В своих речах, выступавшие на митинге, говорили о том, что российские военные должны вернуть Бабича и других жителей общины, похищенных с начала вторжения России в Украину.

Мітинг у Голій Пристані

На митинг люди пришли с украинской символикой и плакатами, где были написаны имена похищенных людей.

Также протестующие скандировали: Свободу пленным!, Голая Пристань – это Украина!, Херсонщина – это Украина!

Они призывали горожан не бояться и решительно говорить “нет” врагу. В конце митинга вместе спели гимн Украины и гимн Голой Пристани.

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Фото: Алена Литвиненко

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Источник: Суспільне

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