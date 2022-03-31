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Факти / Україна / Суспільство

Жителі Голої Пристані на мітингу вимагають від окупантів повернути мера

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Мітинг у Голій Пристані

У місті Гола Пристань на Херсонщині 31 березня відбувся мирний мітинг місцевих мешканців.

Люди вийшли з вимогою, щоб російські загарбники відпустили з полону міського голову Олександра Бабича та інших викрадених ними місцевих жителів.

Сам мітинг відбувся на площі біля будівлі міської ради. На ньому виступили представники міськради, активісти, жителі Голої Пристані.

У своїх промовах ті, хто виступали на мітингу, говорили про те, що російські військові мають повернути Бабича та інших жителів громади, яких викрали з початку вторгнення Росії в Україну.

Мітинг у Голій Пристані

На мітинг люди прийшли із українською символікою та плакатами, на яких були написані імена викрадених людей.

Також протестувальники скандували: Свободу полоненим!, Гола Пристань – це Україна!, Херсонщина – це Україна!

Вони закликали містян не боятися і рішуче говорити “ні” ворогу. Наприкінці мітингу разом заспівали гімн України та гімн Голої Пристані.

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Фото: Альона Литвиненко

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Джерело: Суспільне

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