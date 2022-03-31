У місті Гола Пристань на Херсонщині 31 березня відбувся мирний мітинг місцевих мешканців.
Люди вийшли з вимогою, щоб російські загарбники відпустили з полону міського голову Олександра Бабича та інших викрадених ними місцевих жителів.
Сам мітинг відбувся на площі біля будівлі міської ради. На ньому виступили представники міськради, активісти, жителі Голої Пристані.
У своїх промовах ті, хто виступали на мітингу, говорили про те, що російські військові мають повернути Бабича та інших жителів громади, яких викрали з початку вторгнення Росії в Україну.
На мітинг люди прийшли із українською символікою та плакатами, на яких були написані імена викрадених людей.
Також протестувальники скандували: Свободу полоненим!, Гола Пристань – це Україна!, Херсонщина – це Україна!
Вони закликали містян не боятися і рішуче говорити “ні” ворогу. Наприкінці мітингу разом заспівали гімн України та гімн Голої Пристані.
Фото: Альона Литвиненко