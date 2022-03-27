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Факты / Украина

В Херсоне люди вышли на митинг за Украину, захватчики разгоняют их дымовыми шашками

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
В Херсоне люди вышли на митинг за Украину, захватчики разгоняют их дымовыми шашками

В Херсоне местные жители снова вышли на мирный митинг против российских захватчиков. Они скандировали патриотические лозунги, повторяя, что Херсон – это Украина.

Как сообщают очевидцы, мирный митинг не понравился российским захватчикам. По участникам митинга начали бросать дымовые шашки.

На кадрах видно, как одна немного застряла в пенопластовом утеплителе стены кинотеатра Украина. Также местный журналист Константин Рыженко сообщает, что еще одна дымовая шашка попала женщине в ногу.

22 марта в Херсоне российские захватчики разогнали митинг за Украину слезоточивым газом. Жители города собрались в центре Херсона с украинскими флагами. Однако российские оккупанты решили применить против людей слезоточивый газ.

3 марта российские военные полностью заняли здание Херсонской облгосадминистрации. Сегодня Херсон – один из городов Украины, который временно захватили путинские войска.

На днях спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что из-за российских захватчиков в Херсоне 300 тыс. человек переживают гуманитарную катастрофу – продуктов и лекарств практически не осталось.

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