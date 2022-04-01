В КГВА рассказали о безопасных способах оплаты за электроэнергию и передачи показателей счетчиков, а также призвали киевлян вовремя это делать, чтобы обеспечить бесперебойную работу электросетей в условиях военного положения.

Способы оплаты электроэнергии

Юридические клиенты могут оплатить предоставленные услуги в частном кабинете на сайте Киевских электросетей или по реквизитам в счетах предприятия.

Бытовые потребители, пока идет война, не будут получать бумажные платежки за электроэнергию от YASNO (Киевские энергетические услуги), однако смогут заплатить за свет несколькими способами:

Через банки – чтобы узнать сумму к уплате, кассиру нужно назвать лицевой счет, адрес, ФИО владельца, а реквизиты поставщика можно взять со счетов за предыдущие месяцы.

– чтобы узнать сумму к уплате, кассиру нужно назвать лицевой счет, адрес, ФИО владельца, а реквизиты поставщика можно взять со счетов за предыдущие месяцы. Через онлайн-сервисы YASNO – личный кабинет

– Через другие дистанционные сервисы – онлайн-банкинг, например Приват24, или платежные системы (Portmone, iPay). При вводе лицевого счета сумма начислений за электроэнергию будет отображаться автоматически.

Способы передачи показателей счетчика

Важно также вовремя, включительно до 3 числа, передавать показатели счетчика за прошлый месяц. Для этого созданы и работают дистанционные сервисы.

Это можно сделать за несколько минут из любой точки планеты, имея смартфон и интернет:

Если нет возможности передать показатели счетчика, начисления за электроэнергию будут произведены согласно среднемесячному потреблению.