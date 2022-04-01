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Факты / Украина / Общество

Оплата за электроэнергию в Киеве в условиях войны – три способа

Валентина Летяк редактор ленты
Оплата за электроэнергию в Киеве в условиях войны – три способа

В КГВА рассказали о безопасных способах оплаты за электроэнергию и передачи показателей счетчиков, а также призвали киевлян вовремя это делать, чтобы обеспечить бесперебойную работу электросетей в условиях военного положения.

Способы оплаты электроэнергии

Юридические клиенты могут оплатить предоставленные услуги в частном кабинете на сайте Киевских электросетей или по реквизитам в счетах предприятия.

Бытовые потребители, пока идет война, не будут получать бумажные платежки за электроэнергию от YASNO (Киевские энергетические услуги), однако смогут заплатить за свет несколькими способами:

  • Через банки – чтобы узнать сумму к уплате, кассиру нужно назвать лицевой счет, адрес, ФИО владельца, а реквизиты поставщика можно взять со счетов за предыдущие месяцы.
  • Через онлайн-сервисы YASNO личный кабинет, мобильное приложение, viber-бот YASNO-online. Отдельно электронные счета в email/viber/смс-сообщении будут поступать клиентам, чьи номера телефонов и электронные адреса находятся в базе поставщика.
  • Через другие дистанционные сервисы – онлайн-банкинг, например Приват24, или платежные системы (Portmone, iPay). При вводе лицевого счета сумма начислений за электроэнергию будет отображаться автоматически.

Способы передачи показателей счетчика

Важно также вовремя, включительно до 3 числа, передавать показатели счетчика за прошлый месяц. Для этого созданы и работают дистанционные сервисы.

Это можно сделать за несколько минут из любой точки планеты, имея смартфон и интернет:

  • через чат-бот в Viber и Telegram;
  • специальную форму на сайте Киевских электросетей без необходимости регистрировать личный кабинет;
  • личное сообщение на странице Киевских электросетей в Facebook;
  • личный кабинет на сайте Киевских электросетей;
  • или телефоны контакт-центра: (044) 202-15-88, (067) 210-15-88, (050) 210-15-88.

Если нет возможности передать показатели счетчика, начисления за электроэнергию будут произведены согласно среднемесячному потреблению.

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Источник: КГГА

Фото: Depositphotos

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