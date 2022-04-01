В КГВА рассказали о безопасных способах оплаты за электроэнергию и передачи показателей счетчиков, а также призвали киевлян вовремя это делать, чтобы обеспечить бесперебойную работу электросетей в условиях военного положения.
Способы оплаты электроэнергии
Юридические клиенты могут оплатить предоставленные услуги в частном кабинете на сайте Киевских электросетей или по реквизитам в счетах предприятия.
Бытовые потребители, пока идет война, не будут получать бумажные платежки за электроэнергию от YASNO (Киевские энергетические услуги), однако смогут заплатить за свет несколькими способами:
- Через банки – чтобы узнать сумму к уплате, кассиру нужно назвать лицевой счет, адрес, ФИО владельца, а реквизиты поставщика можно взять со счетов за предыдущие месяцы.
- Через онлайн-сервисы YASNO – личный кабинет, мобильное приложение, viber-бот YASNO-online. Отдельно электронные счета в email/viber/смс-сообщении будут поступать клиентам, чьи номера телефонов и электронные адреса находятся в базе поставщика.
- Через другие дистанционные сервисы – онлайн-банкинг, например Приват24, или платежные системы (Portmone, iPay). При вводе лицевого счета сумма начислений за электроэнергию будет отображаться автоматически.
Способы передачи показателей счетчика
Важно также вовремя, включительно до 3 числа, передавать показатели счетчика за прошлый месяц. Для этого созданы и работают дистанционные сервисы.
Это можно сделать за несколько минут из любой точки планеты, имея смартфон и интернет:
- через чат-бот в Viber и Telegram;
- специальную форму на сайте Киевских электросетей без необходимости регистрировать личный кабинет;
- личное сообщение на странице Киевских электросетей в Facebook;
- личный кабинет на сайте Киевских электросетей;
- или телефоны контакт-центра: (044) 202-15-88, (067) 210-15-88, (050) 210-15-88.
Если нет возможности передать показатели счетчика, начисления за электроэнергию будут произведены согласно среднемесячному потреблению.