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Факти / Україна / Суспільство

Оплата за електроенергію у Києві в умовах війни – три способи

Валентина Летяк редакторка стрічки
Оплата за електроенергію у Києві в умовах війни – три способи

У КМВА розповіли про безпечні способи оплати за електроенергію та передання показників лічильників, а також закликали киян вчасно це робити, щоб забезпечити безперебійну роботу електромереж в умовах воєнного стану.

Способи оплати електроенергії

Юридичні клієнти можуть сплатити за надані послуги у приватному кабінеті на сайті Київських електромереж, або за реквізитами в рахунках підприємства.

Побутові споживачі поки йде війна не отримуватимуть паперові платіжки за електроенергію від YASNO (Київські енергетичні послуги), проте зможуть заплатити за світло кількома способами:

  • Через банки – щоб дізнатися суму до сплати, касиру треба назвати особовий рахунок, адресу, ПІБ власника, а реквізити постачальника можна взяти із рахунків за попередні місяці.
  • Через онлайн-сервіси YASNO особистий кабінет, мобільний додаток, viber-бот YASNO-online. Окремо електронні рахунки в email/viber/смс-повідомленні будуть надходити клієнтам, чиї номери телефонів та електронні адреси є в базі постачальника.
  • Через інші дистанційні сервіси – онлайн-банкінг, наприклад, Приват24, або платіжні системи (Portmone, iPay). Коли введете особовий рахунок, сума нарахувань за електроенергію відображатиметься автоматично.

Способи передачі показників лічильника

Важливо також вчасно, включно до 3 числа, передавати показники лічильника за минулий місяць. Для цього створені та працюють дистанційні сервіси.

Це можна зробити за кілька хвилин з будь-якої точки планети, маючи смартфон та інтернет:

Якщо ж немає можливості передати показники лічильника, нарахування за електроенергію будуть здійснені згідно середньомісячного споживання.

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Джерело: КМДА

Фото: Depositphotos

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