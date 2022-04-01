У КМВА розповіли про безпечні способи оплати за електроенергію та передання показників лічильників, а також закликали киян вчасно це робити, щоб забезпечити безперебійну роботу електромереж в умовах воєнного стану.

Способи оплати електроенергії

Юридичні клієнти можуть сплатити за надані послуги у приватному кабінеті на сайті Київських електромереж, або за реквізитами в рахунках підприємства.

Побутові споживачі поки йде війна не отримуватимуть паперові платіжки за електроенергію від YASNO (Київські енергетичні послуги), проте зможуть заплатити за світло кількома способами:

Через банки – щоб дізнатися суму до сплати, касиру треба назвати особовий рахунок, адресу, ПІБ власника, а реквізити постачальника можна взяти із рахунків за попередні місяці.

– щоб дізнатися суму до сплати, касиру треба назвати особовий рахунок, адресу, ПІБ власника, а реквізити постачальника можна взяти із рахунків за попередні місяці. Через онлайн-сервіси YASNO – особистий кабінет

– Через інші дистанційні сервіси – онлайн-банкінг, наприклад, Приват24, або платіжні системи (Portmone, iPay). Коли введете особовий рахунок, сума нарахувань за електроенергію відображатиметься автоматично.

Способи передачі показників лічильника

Важливо також вчасно, включно до 3 числа, передавати показники лічильника за минулий місяць. Для цього створені та працюють дистанційні сервіси.

Це можна зробити за кілька хвилин з будь-якої точки планети, маючи смартфон та інтернет:

Якщо ж немає можливості передати показники лічильника, нарахування за електроенергію будуть здійснені згідно середньомісячного споживання.