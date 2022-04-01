У КМВА розповіли про безпечні способи оплати за електроенергію та передання показників лічильників, а також закликали киян вчасно це робити, щоб забезпечити безперебійну роботу електромереж в умовах воєнного стану.
Способи оплати електроенергії
Юридичні клієнти можуть сплатити за надані послуги у приватному кабінеті на сайті Київських електромереж, або за реквізитами в рахунках підприємства.
Побутові споживачі поки йде війна не отримуватимуть паперові платіжки за електроенергію від YASNO (Київські енергетичні послуги), проте зможуть заплатити за світло кількома способами:
- Через банки – щоб дізнатися суму до сплати, касиру треба назвати особовий рахунок, адресу, ПІБ власника, а реквізити постачальника можна взяти із рахунків за попередні місяці.
- Через онлайн-сервіси YASNO – особистий кабінет, мобільний додаток, viber-бот YASNO-online. Окремо електронні рахунки в email/viber/смс-повідомленні будуть надходити клієнтам, чиї номери телефонів та електронні адреси є в базі постачальника.
- Через інші дистанційні сервіси – онлайн-банкінг, наприклад, Приват24, або платіжні системи (Portmone, iPay). Коли введете особовий рахунок, сума нарахувань за електроенергію відображатиметься автоматично.
Способи передачі показників лічильника
Важливо також вчасно, включно до 3 числа, передавати показники лічильника за минулий місяць. Для цього створені та працюють дистанційні сервіси.
Це можна зробити за кілька хвилин з будь-якої точки планети, маючи смартфон та інтернет:
- через чат-бот у Viber та Telegram;
- спеціальну форму на сайті Київських електромереж без необхідності реєструвати особистий кабінет;
- особисте повідомлення на сторінці Київських електромереж у Facebook;
- особистий кабінет на сайті Київських електромереж;
- або ж телефони контакт-центру: (044) 202-15-88, (067) 210-15-88, (050) 210-15-88.
Якщо ж немає можливості передати показники лічильника, нарахування за електроенергію будуть здійснені згідно середньомісячного споживання.