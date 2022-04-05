Среди 86 освобожденных из российского плена военнослужащих были женщины, которые подвергались пыткам и жестокому обращению. Об этом рассказала уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова.

— Женщин вывезли на территорию Беларуси, а затем в СИЗО в российском Брянске. Их раздевали догола в присутствии мужчин, заставляли приседать, обрезали волосы и постоянно проводили допросы, пытаясь сломать морально, — рассказала Денисова.

Некоторых женщин-военнопленных заставляли участвовать в съемках пропагандистских сюжетов, требуя перейти на русский язык.

Денисова добавила, что такие действия со стороны РФ являются нарушением статьи 13 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, в которой отмечается гуманное обращение с военнопленными.

— Они всегда должны быть защищены, в частности от актов насилия или устрашения, а также от обид и интереса публики. Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время вторжения России в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти нарушения прав военнопленных граждан Украины, — написала Денисова.

Ранее Людмила Денисова рассказала о зверствах оккупантов в Киевской области. На территориях, освобожденных от россиян, фиксируются массовые случаи пыток мирного населения.

В частности, в городе Ирпень вблизи Киева обнаружены убитые дети до 10 лет с признаками изнасилования и пыток.

Фото: Людмила Денисова