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Факты / Украина

Кличко рассказал, когда можно будет возвращаться в Киев

Анастасия Гевко редактор ленты
Кличко рассказал, когда можно будет возвращаться в Киев

Мэр Киева Виталий Кличко попросил горожан не возвращаться в столицу еще неделю. Об этом он сказал в эфире Фактов ICTV.

Мэр уточнил, что еще несколько дней назад вокруг Киева продолжались бои, также продолжаются обстрелы столицы россиянами. По его словам, пока что власти не могут гарантировать безопасность из-за авиаударов. 

– Поэтому просим еще несколько дней подождать и, возможно через неделю, можно будет уже вернуться к этому вопросу. На сегодняшний день, беспокоясь о безопасности людей, я советую подождать, – сказал Кличко.

По словам мэра, он опирается на советы, которые дают военные.

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