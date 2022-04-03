Мэр Киева Виталий Кличко попросил горожан не возвращаться в столицу еще неделю. Об этом он сказал в эфире Фактов ICTV.

Мэр уточнил, что еще несколько дней назад вокруг Киева продолжались бои, также продолжаются обстрелы столицы россиянами. По его словам, пока что власти не могут гарантировать безопасность из-за авиаударов.

– Поэтому просим еще несколько дней подождать и, возможно через неделю, можно будет уже вернуться к этому вопросу. На сегодняшний день, беспокоясь о безопасности людей, я советую подождать, – сказал Кличко.

По словам мэра, он опирается на советы, которые дают военные.