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Факти / Україна / Суспільство

Повертатися до Києва поки що зарано, залишається загроза обстрілів – Кличко

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
кличко

Київ продовжує жити в умовах воєнного стану. Так, жвавішає приватний бізнес: відкриваються кав’ярні, крамниці, СТО та інші приватні підприємства.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, зараз працюють усі системи життєзабезпечення міста, підприємства критичної інфраструктури.

– Комунальні служби столиці розпочали весняне прибирання і благоустрій міста. Впорядковують парки, зелені зони, висаджують дерева та квіти. Прибирають вулиці. Ми поступово запускаємо більше маршрутів громадського транспорту, – зазначив він.

Кличко також звернувся до місцевих жителів, що виїхали зі столиці через повномасштабну війну, яку розпочала Росія.

– Кияни, які виїжджали в інші міста, продовжують повертатися у столицю. Хто ще не вирушив додому, будь ласка, трохи зачекайте. Ще залишається загроза обстрілів нашого міста, – наголосив мер.

Також він закликав киян, які перебувають у місті, бути обережними, не нехтувати сигналами тривоги та дотримуватися правил комендантської години. Вона в столиці триває з 21.00 до 6.00.

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