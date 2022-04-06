Київ продовжує жити в умовах воєнного стану. Так, жвавішає приватний бізнес: відкриваються кав’ярні, крамниці, СТО та інші приватні підприємства.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, зараз працюють усі системи життєзабезпечення міста, підприємства критичної інфраструктури.
– Комунальні служби столиці розпочали весняне прибирання і благоустрій міста. Впорядковують парки, зелені зони, висаджують дерева та квіти. Прибирають вулиці. Ми поступово запускаємо більше маршрутів громадського транспорту, – зазначив він.
Кличко також звернувся до місцевих жителів, що виїхали зі столиці через повномасштабну війну, яку розпочала Росія.
– Кияни, які виїжджали в інші міста, продовжують повертатися у столицю. Хто ще не вирушив додому, будь ласка, трохи зачекайте. Ще залишається загроза обстрілів нашого міста, – наголосив мер.
Також він закликав киян, які перебувають у місті, бути обережними, не нехтувати сигналами тривоги та дотримуватися правил комендантської години. Вона в столиці триває з 21.00 до 6.00.