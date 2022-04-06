Є можливість – евакуюйтеся: Верещук звернулася до жителів гарячих точок

Щоб не опинитися під вогнем і загрозою загибелі, жителям Харківської, Луганської та Донецької областей краще зараз евакуюватися у безпечніші регіони, доки є така можливість, заявила в ефірі телемарафону віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, звільнення Київської та Чернігівської областей відбулося не з доброї волі РФ перед черговим раундом переговорів, як це намагається подати російський диктатор, – це жест залізної волі ЗСУ та всіх українців.

– Саме тому керівники військових адміністрацій Харківщини, Луганщини і Донеччини просять населення покинути межі областей і роблять все, щоб евакуація пройшла організовано, – пояснила Верещук.

Вона наголосила, що це треба зробити саме зараз, аби не було запізно:

– Бо потім люди опиняться під вогнем і загрозою загибелі. Вони нічого не зможуть вдіяти, і ми не зможемо допомогти. Потрібно евакуюватися, поки є така можливість. Наразі вона ще є, – сказала віцепрем’єр.

На сьогодні, 6 квітня, погоджено 11 гуманітарних коридорів для евакуації населення з Маріуполя, Бердянська, Токмака, Енергодара, Гуляйполя до Запоріжжя на власному транспорті, а також із Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної, Рубіжного та Гірського до міста Бахмута.

Фото: Мінреінтеграції України