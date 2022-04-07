У Гитлера для уничтожения гражданских и геноцида были войска СС. Вся Путинская армия сегодня – это Ваффен-СС.

Об этом во время пресс-конференции для западной прессы в четверг, 7 апреля, сказала заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр.

В частности она отметила, что компромиссов со злом не может быть.

— Не прячьте голову в песок. Сегодня третий президент России Медведев заявляет, что их планы Евразия – от Владивостока до Лиссабона. Так вот я хочу вам сказать: это значит – будет Буча от Владивостока до Лиссабона, – сказала Маляр.

Она отметила, что официальные информационные ресурсы РФ уже говорят не просто о “денацификации” украинцев, а напрямую о необходимости уничтожения всех, кто идентифицирует себя украинцем.

Маляр подчеркнула, что Украина освобождает захваченные оккупантами свои территории, но когда украинские войска туда заходят, появляется понимание апокалиптических масштабов жертв среди мирного населения. Среди них: замученные мирные люди, братские могилы, пакеты для трупов. По ее словам, это все планировалось изначально.

— Сегодняшняя Россия — это цивилизационная катастрофа. Если мир этого не исправит, у вас будет свое 24 февраля 2022 года. Рейтинг поддержки Путина среди россиян растет. Российское общество инфицировано нацизмом и несет полную ответственность за эти преступления.

В то же время, как отметила Маляр, Украина выстояла первую фазу войны, но впереди возможно “даже более сложный этап нашей борьбы, ведь Путина может остановить только военное поражение России”.

— Украинцы готовы умирать за свою землю. Мы просим мир: дайте нам оружие жить за свою землю. Старая пословица: “не хочешь кормить свою армию, будешь кормить чужую” сегодня звучит так: не поможете Украине воевать против России сегодня, завтра будете воевать против России.

Она подчеркнула, что если в этой войне выживет Украина, то выживет и Европа и мир. А рецептом совместной выживаемости является оружие и военная помощь.