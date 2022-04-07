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Факты / Украина / Общество

Буча будет от Владивостока до Лиссабона: Маляр предупредила, что РФ не остановит ЕС

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
путін - гітлер

У Гитлера для уничтожения гражданских и геноцида были войска СС. Вся Путинская армия сегодня – это Ваффен-СС.

Об этом во время пресс-конференции для западной прессы в четверг, 7 апреля, сказала заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр.

В частности она отметила, что компромиссов со злом не может быть.

— Не прячьте голову в песок. Сегодня третий президент России Медведев заявляет, что их планы Евразия – от Владивостока до Лиссабона. Так вот я хочу вам сказать: это значит – будет Буча от Владивостока до Лиссабона, – сказала Маляр.

Она отметила, что официальные информационные ресурсы РФ уже говорят не просто о “денацификации” украинцев, а напрямую о необходимости уничтожения всех, кто идентифицирует себя украинцем.

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Маляр подчеркнула, что Украина освобождает захваченные оккупантами свои территории, но когда украинские войска туда заходят, появляется понимание апокалиптических масштабов жертв среди мирного населения. Среди них: замученные мирные люди, братские могилы, пакеты для трупов. По ее словам, это все планировалось изначально.

— Сегодняшняя Россия — это цивилизационная катастрофа. Если мир этого не исправит, у вас будет свое 24 февраля 2022 года. Рейтинг поддержки Путина среди россиян растет. Российское общество инфицировано нацизмом и несет полную ответственность за эти преступления.

В то же время, как отметила Маляр, Украина выстояла первую фазу войны, но впереди возможно “даже более сложный этап нашей борьбы, ведь Путина может остановить только военное поражение России”.

— Украинцы готовы умирать за свою землю. Мы просим мир: дайте нам оружие жить за свою землю. Старая пословица: “не хочешь кормить свою армию, будешь кормить чужую” сегодня звучит так: не поможете Украине воевать против России сегодня, завтра будете воевать против России.

Она подчеркнула, что если в этой войне выживет Украина, то выживет и Европа и мир. А рецептом совместной выживаемости является оружие и военная помощь.

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Источник: Минобороны

Фото: Depositphotos

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