У Гітлера для знищення цивільних і геноциду були війська СС. Вся Путінська армія сьогодні – це Ваффен-СС.

Про це від час пресконференції для західної преси у четвер, 7 квітня, сказала заступник очільника Міноборони України Ганна Маляр.

Зокрема, вона зазначила, що компромісів зі злом не може бути.

— Не ховайте голову у пісок. Сьогодні третій президент Росії Мєдвєдєв заявляє, що їхні плани це Євразія – від Владивостока до Лісабона. Так от я хочу вам сказати: це означає – буде Буча від Владивостока до Лісабона, – сказала Маляр.

Вона зауважила, що офіційні інформаційні ресурси РФ вже говорять не просто про “денацифікацію” українців, а напряму про необхідність знищення всіх, хто ідентифікує себе українцем.

Маляр наголосила, що Україна звільняє захоплені окупантами свої території, але коли українські війська туди заходять, то з’являється розуміння апокаліптичних масштабів жертв серед мирного населення. Серед яких: закатовані мирні люди, братські могили, пакети для трупів. За її словами, це все планувалося від початку.

— Сьогоднішня Росія – це цивілізаційна катастрофа. Якщо світ цього не виправить, у вас буде своє 24 лютого 2022. Рейтинг підтримки Путіна серед росіян росте. Російське суспільство інфіковане нацизмом і несе повну відповідальність за ці злочини.

Водночас, як зазначила Маляр, Україна вистояла першу фазу війни, але попереду, можливо, “навіть складніший етап нашої боротьби, адже Путіна може зупинити лише військова поразка Росії”.

— Українці готові помирати за свою землю. Ми просимо світ: дайте нам зброю, щоб жити за свою землю. Старе прислів’я: “не хочеш годувати свою армію, годуватимеш чужу” сьогодні звучить так: не допоможете Україні воювати проти Росії сьогодні, завтра будете воювати проти Росії.

Вона наголосила, якщо у цій війні виживе Україна, то виживе й Європа та світ. А рецептом спільного виживання є зброя та військова допомога.