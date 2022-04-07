Кулеба: Новая санкционная волна против РФ — мощная, а большинство из санкций — именно то, на что давила Украина

Новая волна санкций введена против России — самая сложная с точки зрения дипломатической работы.

Об этом написал в своем Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба отметил, что эта санкционная волна очень мощная, а многие из новых санкций — именно то, на что давила Украина.

— Президент Зеленский провел много разговоров и выступлений, доводя до партнеров важность новых санкций, которые действительно наказывают. Я на своем уровне тоже откровенно говорил партнерам: мы благодарны за все предпринятые шаги, но война продолжается, а значит нужны новые санкции, — написал Кулеба.

Кулеба отметил о 10 новых ударах по российской экономике, финансовой системе, торговле и остатках российского влияния за рубежом, которые были нанесены только за эти трое суток.

Один из таких ударов стало введение США, ЕС и G7 новых санкций против крупнейших банков РФ: Альфа-Банка и Сбербанка. В целом США заблокировали уже ⅔ российский банковский сектор.

Также США, Великобритания, ЕС и G7 полностью запретили все новые инвестиции в Россию.

Под санкции попали и отдельные лица, в том числе дочери Владимира Путина, дочь и жена Лаврова, Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев.

В свою очередь Великобритания заморозила активы Московского кредитного банка, ввела санкции против олигархов Ротенберга и Михельсона.

— 18 стран ЕС — Польша, Румыния, Словения, Греция, Португалия, Эстония, Латвия, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Ирландия, Македония, Люксембург, Италия, Германия, Франция, Швеция, Дания вместе выгнали 318 российских “дипломатов”, — отметил Кулеба.

К санкциям присоединились Нидерланды и Дания. В Нидерландах арестовали 14 яхт, принадлежащих гражданам РФ. В свою очередь Дания заморозила активы граждан РФ на сумму $11,8 млн.

Еще один санкционный удар по экономике РФ — казначейство США приостановило возможность РФ обслуживать долг с заблокированных счетов в американских банках.

— Сегодня Россия уже впервые не смогла провести платеж в валюте и вышла на финишную прямую до дефолта,- написал Кулеба.

Также США применяют полное блокирование к ряду крупнейших государственных предприятий РФ. По словам Кулебы, полный список будет опубликован завтра.

Кулеба также отметил, что проект пятого санкционного пакета ЕС удалось сделать гораздо сильнее, чем он планировался.

Среди главных запретов:

запрет на импорт российского угля на сумму €4 млрд в год ;

; полный запрет транзакций для четырех российских банков, включая ВТБ (23% банковского сектора);

запрет российским судам доступа к портам ЕС;

запрет российских и белорусских автомобильных перевозчиков, который резко ограничит возможности российской промышленности получить ключевые товары;

целевые запреты на экспорт товаров на сумму €10 млрд в чувствительных сферах (квантовые компьютеры и передовые полупроводники, отдельные позиции машиностроения и транспортного оборудования).

Кулеба поблагодарил зарубежных партнеров за плодотворную работу и добавил, что главные дипломатические битвы еще впереди.

— Битва за полное нефтяное, газовое и угольное эмбарго (уже побеждаем по углю, бьемся за нефть). Битва за закрытия мировых портов для всех российских кораблей и товаров уже побеждаем в ЕС, дальше будет больше). Битва за отключение всех российских банков от SWIFT, — написал Кулеба.

Кулеба добавил, что отдельная и главная борьба — это блокирование путей обхода санкций и недопущение необоснованных исключений из уже примененных санкций.