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Факты / Украина / Общество

С начала полномасштабной войны из Мариуполя эвакуировано более 94 тыс. людей — горсовет

Юля Захарченко редактор ленты
С начала полномасштабной войны из Мариуполя эвакуировано более 94 тыс. людей — горсовет

Новая эвакуационная колонна с жителями Мариуполя уже выехала из Запорожья в Бердянск. Сегодня 12 автобусов с жителями города в сопровождении спасательной службы должны доехать до места сбора людей.

По состоянию на утро 8 апреля, всего с начала полномасштабной войны в Украине эвакуировано более 94 тыс. мариупольцев из Бердянска в Запорожье.

– Спасение людей – это главная для нас задача. Несмотря на сложности, мы продолжаем формировать эвакуационные колонны, которые забирают мариупольцев из Бердянска в Запорожье. Но наша ключевая цель – это полная эвакуация Мариуполя, — говорится в сообщении горсовета.

По данным Мариупольского городского совета, сегодня этот вопрос обсуждается с президентом Украины на международном уровне.

— Верю, что при поддержке мирового сообщества мы сможем спасти мариупольцев, еще находящихся в городе. Это более 100 тыс. человек, — подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

В Мариупольском городском совете поблагодарили всех водителей автобусов, которые, несмотря на сложности, продолжают выполнять свою миссию и спасать жизнь жителей Мариуполя.

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Фото: Depositphotos

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