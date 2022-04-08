З початку повномасштабної війни з Маріуполя евакуйовано понад 94 тис. людей – міськрада

Нова евакуаційна колона з жителями Маріуполя вже виїхала із Запоріжжя до Бердянська. Сьогодні 12 автобусів з жителями міста у супроводі рятувальної служби мають доїхати до місця збору людей.

Станом на ранок 8 квітня, загалом з початку повномасштабної війни в Україні евакуйовано понад 94 тис. маріупольців із Бердянська до Запоріжжя.

– Порятунок людей – це головне для нас завдання. Попри складнощі, ми продовжуємо формувати евакуаційні колони, які забирають маріупольців із Бердянська до Запоріжжя. Але наша ключова мета – це повна евакуація Маріуполя, – йдеться у повідомленні міськради.

За даними Маріупольської міської ради, сьогодні це питання обговорюють з президентом України на міжнародному рівні.

– Вірю, що за підтримки світової спільноти ми зможемо врятувати маріупольців, які ще перебувають у місті. Це понад 100 тис. людей, – наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

У Маріупольській міській раді подякували всім водіям автобусів, які, попри складнощі, продовжують виконувати свою місію та рятувати життя жителів Маріуполя.