Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 44 день війни
Вбили Вбили
169 дітей
Поранили Поранили
>306 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

З початку повномасштабної війни з Маріуполя евакуйовано понад 94 тис. людей – міськрада

Юля Захарченко редакторка стрічки
З початку повномасштабної війни з Маріуполя евакуйовано понад 94 тис. людей – міськрада

Нова евакуаційна колона з жителями Маріуполя вже виїхала із Запоріжжя до Бердянська. Сьогодні 12 автобусів з жителями міста у супроводі рятувальної служби мають доїхати до місця збору людей.

Станом на ранок 8 квітня, загалом з початку повномасштабної війни в Україні евакуйовано понад 94 тис. маріупольців із Бердянська до Запоріжжя.

– Порятунок людей – це головне для нас завдання. Попри складнощі, ми продовжуємо формувати евакуаційні колони, які забирають маріупольців із Бердянська до Запоріжжя. Але наша ключова мета – це повна евакуація Маріуполя, – йдеться у повідомленні міськради.

За даними Маріупольської міської ради, сьогодні це питання обговорюють з президентом України на міжнародному рівні.

– Вірю, що за підтримки світової спільноти ми зможемо врятувати маріупольців, які ще перебувають у місті. Це понад 100 тис. людей, – наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

У Маріупольській міській раді подякували всім водіям автобусів, які, попри складнощі, продовжують виконувати свою місію та рятувати життя жителів Маріуполя.

Читайте
Заради свободи і цінностей весь світ готовий поставити Росію на місце - Подоляк

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка