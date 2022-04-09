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Факты / Украина / Общество

Прихисток: как зарегистрироваться и предложить свое жилье

Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Прихисток: как зарегистрироваться и предложить свое жилье

Для того, чтобы добавить свое жилье на сайт Прихисток необходимо зарегистрироваться на сайте https://prykhystok.gov.ua/.

прихисток рєєстрація

Для этого нажмите кнопку Регистрация, в вслывающем окне заполните поле Почта и Пароль.

прихисток рєєстрація

Далее нужно подтвердить номер телефона: введите номер и напишите код, который придет в смс.

прихисток

Для того, чтобы предложить жилье, нажмите на кнопку Предложить жилье после верификации номера телефона.

прихисток

Далее заполните форму, в которой нужно указать данные жилья, условия для переселенцев, кого и сколько человек вы готовы принять.

прихисток додати житло
прихисток додати житло
прихисток додати житло
прихисток додати житло
Прихисток: как зарегистрироваться и предложить свое жилье / 4 фотографии

Давать объявление стоит только тогда, когда вы действительно готовы принять переселенцев бесплатно. Если после размещение объявления вы нашли жильцов, необходимо деактивировать объявление или указать сколько свободных мест осталось.

Не забывайте про безопасность

  • Прежде чем давать свой адрес беженцам, проверьте их документы.
  • Селите в свой дом не более 1 семьи.
  • Попросите своих гостей немного рассказать о себе: откуда приехали, чем занимаются и т.д.

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