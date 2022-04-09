Для того, чтобы добавить свое жилье на сайт Прихисток необходимо зарегистрироваться на сайте https://prykhystok.gov.ua/.

Для этого нажмите кнопку Регистрация, в вслывающем окне заполните поле Почта и Пароль.

Далее нужно подтвердить номер телефона: введите номер и напишите код, который придет в смс.

Для того, чтобы предложить жилье, нажмите на кнопку Предложить жилье после верификации номера телефона.

Далее заполните форму, в которой нужно указать данные жилья, условия для переселенцев, кого и сколько человек вы готовы принять.

Прихисток: как зарегистрироваться и предложить свое жилье / 4 фотографии

Давать объявление стоит только тогда, когда вы действительно готовы принять переселенцев бесплатно. Если после размещение объявления вы нашли жильцов, необходимо деактивировать объявление или указать сколько свободных мест осталось.

Не забывайте про безопасность

Прежде чем давать свой адрес беженцам, проверьте их документы.

Селите в свой дом не более 1 семьи.

Попросите своих гостей немного рассказать о себе: откуда приехали, чем занимаются и т.д.

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