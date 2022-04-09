Для того щоб додати своє житло на сайт Прихисток необхідно зареєструватися на сайті https://prykhystok.gov.ua/.

Для цього натисніть кнопку Реєстрація, у вікні заповніть поле Пошта та Пароль.

Далі потрібно підтвердити номер телефону: введіть номер та напишіть код, який прийде до смс.

Щоб запропонувати житло, натисніть на кнопку Запропонувати житло після верифікації номера телефону.

Далі заповніть форму, в якій потрібно вказати дані житла, умови для переселенців, кого і скільки людей готові прийняти.

Прихисток: як зареєструватися та запропонувати своє житло / 4 фотографии

Давати оголошення варто лише тоді, коли ви справді готові прийняти переселенців безкоштовно. Якщо після розміщення оголошення ви знайшли мешканців, не забудьте деактивувати оголошення або вказати, скільки вільних місць залишилося.

Не забувайте про безпеку

Перш ніж давати свою адресу біженцям, перевірте їхні документи.

Селіть у свій будинок не більше 1 сім’ї.

Попросіть своїх гостей трохи розповісти про себе: звідки приїхали чим займаються і т.д.

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