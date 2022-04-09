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Факти / Україна / Суспільство

Прихисток: як зареєструватися та запропонувати своє житло

Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Прихисток: як зареєструватися та запропонувати своє житло

Для того щоб додати своє житло на сайт Прихисток необхідно зареєструватися на сайті https://prykhystok.gov.ua/.

прихисток рєєстрація

Для цього натисніть кнопку Реєстрація, у вікні заповніть поле Пошта та Пароль.

прихисток рєєстрація

Далі потрібно підтвердити номер телефону: введіть номер та напишіть код, який прийде до смс.

прихисток

Щоб запропонувати житло, натисніть на кнопку Запропонувати житло після верифікації номера телефону.

прихисток

Далі заповніть форму, в якій потрібно вказати дані житла, умови для переселенців, кого і скільки людей готові прийняти.

прихисток додати житло
прихисток додати житло
прихисток додати житло
прихисток додати житло
Прихисток: як зареєструватися та запропонувати своє житло / 4 фотографии

Давати оголошення варто лише тоді, коли ви справді готові прийняти переселенців безкоштовно. Якщо після розміщення оголошення ви знайшли мешканців, не забудьте деактивувати оголошення або вказати, скільки вільних місць залишилося.

Не забувайте про безпеку

  • Перш ніж давати свою адресу біженцям, перевірте їхні документи.
  • Селіть у свій будинок не більше 1 сім’ї.
  • Попросіть своїх гостей трохи розповісти про себе: звідки приїхали чим займаються і т.д.

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