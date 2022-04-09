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Факти / Україна / Суспільство

У церкві на Чернігівщині, де був штаб росіян, знайшли понівечені тіла людей – ДСНС

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Вознесенська церква

У церкві на Чернігівщині, де російські загарбники влаштували штаб, рятувальники виявили тіла загиблих людей.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

– Наші піротехніки, після перебування тут росіян, очищують територію та вилучають вибухонебезпечні предмети. Тут знаходиться пам’ятка архітектури Вознесенська церква, в якій окупанти зробили штаб, – зазначили у службі.

Окрім боєприпасів, понівечених куполів з хрестами, сміття, що залишили російські військові, рятувальники знаходять і тіла людей.

– Кажуть, що це місцеві мешканці, яких розстріляли окупанти. Хіба можна таке пробачити? – додали у ДСНС.

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Раніше мер міста Чернігова Владислав Атрошенко повідомляв, що через повномасштабну війну Росії проти України у Чернігові загинули близько 700 людей. За його словами, у місті наразі залишились приблизно від 80 до 95 тис. жителів.

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Джерело: ДСНС

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