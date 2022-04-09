В Украине создали онлайн-архив военных преступлений России

Министерство иностранных дел вместе с партнерами создало онлайн-архив военных преступлений, совершенных российской армией в Украине с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба со ссылкой на пресс-службу МИД.
— Тысячи убитых, замученных, расстрелянных россиянами украинцев. Убитые мирные люди со связанными за спиной руками на улицах Бучи. Изнасилованные и убитые женщины и дети. Обстрелы роддомов, больниц, школ, детсадов, гуманитарных коридоров. Принудительная депортация в РФ. Мы тщательно документируем каждое преступление, — отметил он.
Кулеба отметил, что специальный онлайн-архив преступлений поможет миру узнать правду, а россияне понесут ответственность за каждую украинскую слезу и каплю крови.
Сейчас онлайн-архив уже работает. Так, задокументированные военные преступления разделены на семь категорий:
- убийство невинных;
- нападения на гражданское население или гражданские объекты;
- разрушение населенных пунктов;
- заложники и пытки;
- незаконная депортация;
- нападение на религию и культуру;
- изнасилование.
Архив постоянно обновляют во взаимодействии с украинскими правоохранительным органами и международными организациями и мониторинговыми миссиями.