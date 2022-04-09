В Украине создали онлайн-архив военных преступлений России

Министерство иностранных дел вместе с партнерами создало онлайн-архив военных преступлений, совершенных российской армией в Украине с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба со ссылкой на пресс-службу МИД.

— Тысячи убитых, замученных, расстрелянных россиянами украинцев. Убитые мирные люди со связанными за спиной руками на улицах Бучи. Изнасилованные и убитые женщины и дети. Обстрелы роддомов, больниц, школ, детсадов, гуманитарных коридоров. Принудительная депортация в РФ. Мы тщательно документируем каждое преступление, — отметил он.

Кулеба отметил, что специальный онлайн-архив преступлений поможет миру узнать правду, а россияне понесут ответственность за каждую украинскую слезу и каплю крови.

Сейчас онлайн-архив уже работает. Так, задокументированные военные преступления разделены на семь категорий:

убийство невинных;

нападения на гражданское население или гражданские объекты;

разрушение населенных пунктов;

заложники и пытки;

незаконная депортация;

нападение на религию и культуру;

изнасилование.

Архив постоянно обновляют во взаимодействии с украинскими правоохранительным органами и международными организациями и мониторинговыми миссиями.