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Факты / Украина / Общество

В Украине создали онлайн-архив военных преступлений России

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
В Украине создали онлайн-архив военных преступлений России

Министерство иностранных дел вместе с партнерами создало онлайн-архив военных преступлений, совершенных российской армией в Украине с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба со ссылкой на пресс-службу МИД.

— Тысячи убитых, замученных, расстрелянных россиянами украинцев. Убитые мирные люди со связанными за спиной руками на улицах Бучи. Изнасилованные и убитые женщины и дети. Обстрелы роддомов, больниц, школ, детсадов, гуманитарных коридоров. Принудительная депортация в РФ. Мы тщательно документируем каждое преступление, — отметил он.

Кулеба отметил, что специальный онлайн-архив преступлений поможет миру узнать правду, а россияне понесут ответственность за каждую украинскую слезу и каплю крови.

Сейчас онлайн-архив уже работает. Так, задокументированные военные преступления разделены на семь категорий:

  • убийство невинных;
  • нападения на гражданское население или гражданские объекты;
  • разрушение населенных пунктов;
  • заложники и пытки;
  • незаконная депортация;
  • нападение на религию и культуру;
  • изнасилование.

Архив постоянно обновляют во взаимодействии с украинскими правоохранительным органами и международными организациями и мониторинговыми миссиями.

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Источник: МИД

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