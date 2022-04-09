В Україні створили онлайн-архів воєнних злочинів Росії

Міністерство закордонних справ разом із партнерами створило онлайн-архів воєнних злочинів, скоєних російською армією в Україні від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба з посиланням на пресслужбу МЗС.

– Тисячі вбитих, закатованих, розстріляних росіянами українців. Вбиті мирні люди зі зв’язаними за спиною руками на вулицях Бучі. Зґвалтовані та вбиті жінки та діти. Обстріли пологових будинків, лікарень, шкіл, дитсадків, гуманітарних коридорів. Примусова депортація до РФ. Ми ретельно документуємо кожен злочин, – зазначив він.

Кулеба наголосив, що спеціальний онлайн-архів злочинів допоможе світу дізнатися правду, а росіяни понесуть відповідальність за кожну українську сльозу та краплю крові.

Зараз онлайн-архів вже працює. Так, задокументовані воєнні злочини поділені на сім категорій:

вбивство невинних;

напади на цивільне населення або цивільні об’єкти;

руйнування населених пунктів;

заручники та тортури;

незаконна депортація;

напад на релігію та культуру;

зґвалтування.

Архів постійно оновлюють у взаємодії з українськими правоохоронним органами та міжнародними організаціями та моніторинговими місіями.