Глава Киевской ОВА, генерал Александр Павлюк назвал примерные сроки по завершению восстановительных работ и оценил, когда местным жителям можно будет вернуться на Киевщину.

Он отметил, что призывает жителей области пока не возвращаться в освобожденные от российских оккупантов населенные пункты Киевщины, так как сохраняется большая опасность для людей.

По его словам, на данный момент обезврежены около 11 тысяч взрывоопасных предметов и разминирование территории продолжается.

– Люди работают день и ночь. Все, что могли, нам дали. Продолжается огромная работа. Мы хотим до конца месяца максимально сделать так, чтобы люди вернулись в свои дома, где это возможно, – сказал он.

Павлюк добавил, что Укравтодор планирует за два месяца восстановить первую полосу дорог и еще за два – вторую. В следующую субботу хотят запустить объездной мост в районе моста в Стоянке. В воскресенье, 10 апреля, запускают объездной мост в районе Романовки перед Изюмом.

Сообщается, что во всей области уничтожено очень много мостов, а также остается очень большая проблема по обеспечению Киевщины электроэнергией – обесточено 352 населенных пункта.