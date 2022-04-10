Глава Киевской ОВА, генерал Александр Павлюк назвал примерные сроки по завершению восстановительных работ и оценил, когда местным жителям можно будет вернуться на Киевщину.
Он отметил, что призывает жителей области пока не возвращаться в освобожденные от российских оккупантов населенные пункты Киевщины, так как сохраняется большая опасность для людей.
По его словам, на данный момент обезврежены около 11 тысяч взрывоопасных предметов и разминирование территории продолжается.
– Люди работают день и ночь. Все, что могли, нам дали. Продолжается огромная работа. Мы хотим до конца месяца максимально сделать так, чтобы люди вернулись в свои дома, где это возможно, – сказал он.
Павлюк добавил, что Укравтодор планирует за два месяца восстановить первую полосу дорог и еще за два – вторую. В следующую субботу хотят запустить объездной мост в районе моста в Стоянке. В воскресенье, 10 апреля, запускают объездной мост в районе Романовки перед Изюмом.
Сообщается, что во всей области уничтожено очень много мостов, а также остается очень большая проблема по обеспечению Киевщины электроэнергией – обесточено 352 населенных пункта.
– Работа идет полным ходом, основные меры – до конца апреля. Надеюсь, что до Пасхи мы большой объем работы сделаем. Но все остальное, основные меры – это конец мая. Повреждений очень много и ресурс не всегда позволяет сделать как кто-то хочет за один день. Также надвигается угроза с Севера. Мы не можем на это не обращать внимания, необходимо работать и в этом направлении. Прошу отнестись с пониманием, – резюмировал глава ОВА.