Голова Київської ОВА, генерал Олександр Павлюк назвав приблизні терміни завершення відновлювальних робіт та оцінив, коли місцевим жителям можна буде повернутися на Київщину.

Він зазначив, що закликає жителів області поки що не повертатися до звільнених від російських окупантів населених пунктів Київщини, оскільки зберігається велика небезпека для людей.

За його словами, наразі знешкоджено близько 11 тисяч вибухонебезпечних предметів і розмінування території продовжується.

– Люди працюють день та ніч. Все що могли нам дали. Триває величезна робота. Ми хочемо до кінця місяця максимально зробити так, щоб люди повернулися до своїх будинків, де це можливо, – сказав він.

Павлюк додав, що Укравтодор планує за два місяці відновити першу смугу доріг та ще за два – другу. Наступної суботи хочуть запустити об’їзний міст у районі мосту у Стоянці. У неділю, 10 квітня, запускають об’їзний міст у районі Романівки перед Ізюмом.

Повідомляється, що у всій області знищено дуже багато мостів, а також залишається дуже велика проблема із забезпечення Київщини електроенергією – знеструмлено 352 населені пункти.