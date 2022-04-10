После ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, Россия пытается всеми доступными методами переложить ответственность за это страшное преступление на плечи Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко сообщил, что РФ традиционно вбрасывает через свои анонимные и пропагандистские каналы различные фейки, чтобы снять с себя ответственность за эту кровавую воздушную атаку.

На самом же деле, доказательств того, что именно Россия стоит за этими действиями, более чем достаточно.

— Во-первых, официальные органы, в частности Пентагон, сообщает о том, что ракетный удар комплексом Точка-У по железнодорожному вокзалу в Краматорске, в результате которого погибло не менее 50 человек, был осуществлен именно российскими военными, несмотря на попытки Москвы снять с себя ответственность. На это указывают разведывательные данные и аэросъемка, которая есть в распоряжении американского Министерства обороны, — говорит Лещенко.

Лещенко также зачитал пост одного из идеологов этой войны Олега Царева. В публикации Царева отмечалось, что лишь тремя точными ударами по железнодорожным узлам, можно парализовать движение в Украине.

Царев написал это сообщение на неделе, когда состоялся удар по Краматорску. По словам Лещенко, через публичные медиа Царев не просто призывал, а объявлял наперед планы РФ.

И заявление россиян о том, что у них вроде бы нет Точки-У на вооружении, разбивается об их предыдущие публикации в государственных СМИ, где отмечалось о ракетных пусках именно из этой системы.

— Соответственно, наличие этого вооружения никем не оспаривается. Наличие планов бомбить железнодорожную инфраструктуру никем не оспаривается, — отметил Лещенко.

Лещенко также сообщил, что государство-агрессор пытается заигрывать с общественным мнением на временно оккупированных территориях и пытается создать фейковые органы власти в оккупированных городах.

По словам Лещенко, делается это для того, чтобы через эти органы власти попытаться перетянуть на свою сторону граждан Украины, которые стали заложниками российской агрессии.

— Речь идет о Мариуполе. В этом городе появился псевдо городской голова, депутат от партии Медведчука ОПЗЖ Константин Иващенко. Был издан так называемый указ, который назначил Иващенко на должность Главы администрации города Мариуполь, — говорит Лещенко.

Лещенко говорит, россияне идут по своему привычному сценарию, который мы уже видели и в Энергодаре, и в Мелитополе.

Ну и еще один фейк, который рассказал Лещенко. Спикер Государственной Думы РФ Володин сделал заявление, в котором обвинил украинское руководство в якобы бегстве из Украины во время войны.

— Володин прокомментировал ситуацию в Буче и назвал ее режиссерской постановкой и спектаклем, рассчитанным на западного зрителя, — сказал Лещенко.

Лещенко напомнил, что благодаря спутниковым снимкам было доказано, что тела погибших в Буче появлялись на улицах города именно во время пребывания там российских военных.

Лещенко отметил, что заявления таких должностных лиц как Володин, в очередной раз доказывают, что пропаганда и ложь являются частью государственной политики России.