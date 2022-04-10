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Факты / Украина / Общество

Второй этап полномасштабной войны определит ее завершение: Арестович о наступлении на Востоке Украины

Юля Захарченко редактор ленты
Олексій Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович оценил возможность усиленного наступления российских войск на востоке Украины. По его мнению, захватчики накапливают силы для повторной масштабной атаки.

– Началось это наступление, идет оно только с севера. С юга пытаются наступать – не получается. Вот когда приедут те, на которых вся надежда, и то, что накапливается в направлении Харькова – это будет второй эшелон этого наступления. Второй и третий – для усиления. Когда первые сотрутся, вторые пойдут и так далее. И это все одно и то же наступление этапами, направлениями, рубежами, но оно уже идет.

Алексей Арестович отметил, что необходимо посмотреть на дальнейшие действия Российской Федерации. Он убежден, что РФ нечем отбиваться от сил украинских защитников.

— Надо еще посмотреть, будут ли вводить второй эшелон, решат ли его поберечь, потому что не очень получается у первого эшелона. Второй не очень горит вступать в бой, мягко говоря. Постоянно откладывается восстановление боеспособности. То, что придет с Дальнего Востока, их по-свежему могут бросить. Но с другой стороны, будь я на месте российских полководцев, я бы еще придержал, мало ли что, как оно обернется. А что если мы начнем наступать – нужно будет отбиваться, а чем? Это последние солдаты России. И если сейчас два одиноких моджахеда захотят захватить Россию – они ее захватят.

Он считает, что весь второй этап полномасштабной войны определит ее контуры и возможные варианты завершения.

— Наступление идет, мы все ждем второй части, введение в бой этих 10 БТГ и введутся ли вышедшие из-под Киева, Чернигова и Сум. И это длительная волынка на две, а может, и три недели на востоке, которая все и решит. Весь второй этап войны и определит контуры самой войны, ее завершение.

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Фото: Офис президента

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