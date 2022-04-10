Второй этап полномасштабной войны определит ее завершение: Арестович о наступлении на Востоке Украины

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович оценил возможность усиленного наступления российских войск на востоке Украины. По его мнению, захватчики накапливают силы для повторной масштабной атаки.

– Началось это наступление, идет оно только с севера. С юга пытаются наступать – не получается. Вот когда приедут те, на которых вся надежда, и то, что накапливается в направлении Харькова – это будет второй эшелон этого наступления. Второй и третий – для усиления. Когда первые сотрутся, вторые пойдут и так далее. И это все одно и то же наступление этапами, направлениями, рубежами, но оно уже идет.

Алексей Арестович отметил, что необходимо посмотреть на дальнейшие действия Российской Федерации. Он убежден, что РФ нечем отбиваться от сил украинских защитников.

— Надо еще посмотреть, будут ли вводить второй эшелон, решат ли его поберечь, потому что не очень получается у первого эшелона. Второй не очень горит вступать в бой, мягко говоря. Постоянно откладывается восстановление боеспособности. То, что придет с Дальнего Востока, их по-свежему могут бросить. Но с другой стороны, будь я на месте российских полководцев, я бы еще придержал, мало ли что, как оно обернется. А что если мы начнем наступать – нужно будет отбиваться, а чем? Это последние солдаты России. И если сейчас два одиноких моджахеда захотят захватить Россию – они ее захватят.

Он считает, что весь второй этап полномасштабной войны определит ее контуры и возможные варианты завершения.