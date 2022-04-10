Після ракетного удару по залізничному вокзалу у Краматорську, Росія намагається усіма доступними методами перекласти відповідальність за цей страшний злочин на плечі України.

Радник голови Офісу президента України Сергій Лещенко повідомив, що РФ традиційно вкидає через свої анонімні та пропагандистські канали різноманітні фейки, аби зняти з себе відповідальність за цю криваву повітряну атаку.

Насправді ж, доказів того, що саме Росія стоїть за цими діями, більш ніж достатньо.

– По-перше, офіційні органи, зокрема Пентагон, повідомляє про те, що ракетний удар комплексом Точка-У по залізничному вокзалу в Краматорську, внаслідок якого загинуло щонайменше 50 осіб, був здійснений саме російськими військовими, попри намагання Москви зняти з себе відповідальність. На це вказують розвідувальні дані та аерозйомка, яка є в розпорядженні американського Міністерства оборони, – каже Лещенко.

Лещенко також зачитав пост одного з ідеологів цієї війни Олега Царьова. У публікації Царьова зазначалося, що лише трьома точними ударами по залізничним вузлам, можна паралізувати рух в Україні.

Царьов написав цей допис на тижні, коли відбувся удар по Краматорську. За словами Лещенко, через публічні медіа Царьов не просто закликав, а оголошував наперед плани РФ.

І заява росіян про те, що в них начебто немає Точки-У на озброєнні, розбивається об їхні попередні публікації у державних ЗМІ, де зазначалося про ракетні пуски саме з цієї системи.

– Відповідно, наявність цього озброєння ніким не заперечується. Наявність планів бомбардувати залізничну інфраструктуру ніким не заперечується, – зазначив Лещенко.

Лещенко також повідомив, що держава-агресорка намагається загравати з суспільною думкою на тимчасово окупованих територіях і намагається створити фейкові органи влади в окупованих містах.

За словами Лещенка, роблять вони це для того, аби через ці органи влади, спробувати перетягнути на свій бік громадян України, які стали заручниками російської агресії.

– Мова йде про Маріуполь. В цьому місті з’явився псевдо міський голова, депутат від партії Медведчука ОПЗЖ Костянтин Іващенко. Було видано так званий указ, який призначив Іващенко на посаду Голови адміністрації міста Маріуполь, – каже Лещенко.

Лещенко каже, росіяни ідуть за своїм звичним сценарієм, який ми вже бачили і в Енергодарі, і в Мелітополі.

Ну і ще один фейк, який розповів Лещенко. Спікер Держаної думи РФ Володін зробив заяву, в які звинуватив українське керівництво у начебто втечі з України під час війни.

– Володін прокоментував ситуацію в Бучі та назвав її режисерською постановкою і спектаклем, розрахованим на західного глядача, – сказав Лещенко.

Лещенко нагадав, що завдяки супутниковим знімкам було доведено, що тіла загиблих у Бучі з’являлися на вулицях міста саме під час перебування там російських військових.

Лещенко зазначив, що заяви таких посадовців як Володін, вкотре доводять, що пропаганда і брехня є частиною державної політики Росії.