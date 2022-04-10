Спутниковые снимки, собранные и проанализированные Maxar Technologies, показывают, что 8 апреля колонна российской военной техники протяженностью 12 км (8 миль) двигалась на юг через пгт Великий Бурлук в Харьковской области.

Великий Бурлук – поселок городского типа, расположенный к востоку от Харькова, недалеко от границы Украины с РФ.

На снимках изображены бронированные машины, грузовики с буксируемой артиллерией и вспомогательным оборудованием, составляющие колонну.

Сейчас на востоке Украины продолжаются ожесточенные бои, а российская армия готовится к еще более массированному наступлению на Донбасс.

Минобороны Украины сообщало, что Россия концентрирует силы на востоке Украины и стремится захватить Харьков, Мариуполь и Одессу.

В частности, начальник Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Кирилл Буданов отметил, что рашистские войска перегруппировываются на востоке Украины и планируют продвигаться на Харьков.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину российский военный конвой протяженностью 64 км, состоявший из танков, бронетехники и буксированной артиллерии, двигался с северных границ в сторону столицы Украины, но под Киевом распылен и был частично разбит. В итоге в столицу техника не доехала.