Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 46 день войны
Убили Убили
177 детей
Ранили Ранили
>336 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Украина / Общество

Спутник зафиксировал 12-километровую колонну войск РФ к востоку от Харькова

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Великий Бурлук колона техніки рф

Спутниковые снимки, собранные и проанализированные Maxar Technologies, показывают, что 8 апреля колонна российской военной техники протяженностью 12 км (8 миль) двигалась на юг через пгт Великий Бурлук в Харьковской области.

Великий Бурлук – поселок городского типа, расположенный к востоку от Харькова, недалеко от границы Украины с РФ.

Великий Бурлук колона техніки рф

Фото: Maxar Technologies

На снимках изображены бронированные машины, грузовики с буксируемой артиллерией и вспомогательным оборудованием, составляющие колонну.

Сейчас на востоке Украины продолжаются ожесточенные бои, а российская армия готовится к еще более массированному наступлению на Донбасс.

Минобороны Украины сообщало, что Россия концентрирует силы на востоке Украины и стремится захватить Харьков, Мариуполь и Одессу.

В частности, начальник Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Кирилл Буданов отметил, что рашистские войска перегруппировываются на востоке Украины и планируют продвигаться на Харьков.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину российский военный конвой протяженностью 64 км, состоявший из танков, бронетехники и буксированной артиллерии, двигался с северных границ в сторону столицы Украины, но под Киевом распылен и был частично разбит. В итоге в столицу техника не доехала.

Читайте
На Западе не исключают новых попыток Путина захватить Киев - CNN

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: CNN

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка