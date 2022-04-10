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Факти / Україна / Суспільство

Супутник зафіксував 12-кілометрову колону військ РФ на схід від Харкова

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Великий Бурлук колона техніки рф

Супутникові знімки, зібрані та проаналізовані Maxar Technologies, показують, що 8 квітня колона російської військової техніки довжиною 12 км (8 миль) рухалася на південь через смт Великий Бурлук у Харківській області.

Великий Бурлук – селище міського типу, розташоване на схід від Харкова, недалеко від кордону України з РФ.

Великий Бурлук колона техніки рф

Фото: Maxar Technologies

На знімках зображено броньовані машини, вантажівки з буксируваною артилерією та допоміжним обладнанням, які складають колону.

Наразі на сході України тривають запеклі бої, а російська армія готується до ще масованішого наступу на Донбас.

Міноборони України повідомляло, що Росія концентрує сили на сході України і прагне захопити Харків, Маріуполь та Одесу.

Зокрема начальник Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Кирило Буданов зазначив, що рашистські війська перегруповуються на сході України і планують просуватися до Харкова.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російський військовий конвой довжиною 64 км, що складався з танків, бронетехніки та буксируваної артилерії, рухався з північних кордонів у бік столиці України, але під Києвом розпорошився та був частково розбитий. У підсумку до столиці техніка не доїхала.

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Джерело: CNN

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